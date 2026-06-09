Fransız Pierre Sage, Crystal Palace'ın baş antrenörü olarak atandı

·5·Spor
Fransız Pierre Sage, Crystal Palace'ın baş antrenörü olarak atandı

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon öncesinde teknik kadrolarda ciddi ve ilginç değişiklikler başladı. Deneyimli ve araştırmacı Fransız uzman Pierre Sage, önümüzdeki günlerde Londra'nın Crystal Palace kulübünün baş antrenörü olarak resmen göreve başlayacak. Dünyanın en güvenilir ve nüfuzlu futbol muhabiri, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesapları üzerinden bu haberi özel olarak duyurdu. Bu transfer haberi, İngiliz futbolu severler ve Londra kulübünün taraftarları için son derece memnun edici ve beklenen bir gelişme oldu.

Belirtildiği üzere, Crystal Palace yönetimi Fransız taktik uzmanının planlarını ve görüşlerini tamamen onayladı. Taraflar arasında uzun vadeli stratejik bir iş birliği öngörülüyor ve buna göre Pierre Sage ile 2029 yazına kadar geçerli resmi bir sözleşme imzalanacak. Ayrıca, iki tarafın sonuçları olumlu olursa, sözleşmenin süresini bir yıl daha uzatma imkanı tanıyan özel bir madde de sözleşmeye dahil edildi.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Pierre Sage geçen sezonu Fransa'nın Lens kulübünün başında geçirdi. Orada yüksek potansiyelini ve güçlü taktik bilgisini sergileyerek, takımıyla birlikte Fransa Şampiyonası'nda (Ligue 1) tam 70 puan topladı ve lig tablosunda gurur verici bir 2. sırayı elde etti. Lens'i ilk üçe taşıyan teknik direktörün bu verimli sonucu, Premier Lig temsilcilerinin dikkatini çekti ve Londralıların yeni başarı yürüyüşünü Sage ile ilişkilendirmeye karar verdiler.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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