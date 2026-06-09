Harry Kane: Dünya Şampiyonluğu için en iyi fırsat

·8·Spor
Harry Kane: Dünya Şampiyonluğu için en iyi fırsat

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, yaklaşan Dünya Şampiyonası'nın uluslararası alanda zafer kazanmak için kariyerindeki en büyük fırsat olduğuna inanıyor. Üçüncü küresel turnuvasına mükemmel fiziksel formda ve golcü performansıyla katılan forvet, büyük kupayı kazanmayı ve ülkesi tarihindeki en büyük futbolcu statüsünü pekiştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda fenomenal bir spor formunda olan Kane, ITV Football'a verdiği röportajda futbolun sürprizlerle dolu olduğunu kabul ederken, mevcut durumunu yüksek değerlendirdi. Gücünün zirvesinde olmasının İngiltere'ye büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. "Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden bunun sonuncusu olabileceğini düşünmek gerekir. Uzun süre oynamak istiyorum ama şu anda kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum" dedi forvet.

Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak, Kane'i sadece ulusal bir kahramana dönüştürmekle kalmayıp, Ballon d’Or ödülü için ana aday haline getirebilir. Deneyimli forvet, yüksek seviyede istikrarlı gol atmaya devam ediyor. Yakın zamanda Yeni Zelanda'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki golü, İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olarak konumunu pekiştirdi; şimdi toplamda 79 golü bulunuyor. Tamamlanan sezonda kulüp ve milli takım formasıyla toplam 67 gol atmayı başardı.

İngiltere milli takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki mücadelesine 17 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacağı maçla başlayacak. Ardından grup aşamasında Gana ve Panama ile güçlerini ölçecekler. Eğer Harry Kane sensasyonel formunu koruyabilirse, "Üç Aslanlar" tarihi bir başarı elde etmek için gerçek bir fırsata sahip olacaklar.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıBallon D’OrFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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