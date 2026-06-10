Sandro, Tottenham'a Manchester City yıldızı Savinho'yu almasını tavsiye etti

·4·Spor
Sandro, Tottenham'a Manchester City yıldızı Savinho'yu almasını tavsiye etti

Tottenham'ın eski orta saha oyuncusu Sandro, kulüp yönetimine kadroyu güçlendirme konusunda tavsiyelerde bulundu. Brezilyalı eski futbolcuya göre, Londra ekibi Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho için savaşmalı. Sandro, Roberto De Zerbi'nin yönetimi altındaki takımın yaz transfer penceresinde özellikle hücum hattını ve stoper bölgesini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Roberto De Zerbi, mart ayında takımın başına geçtikten sonra İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme görevini başarıyla tamamladı. Şimdi İtalyan uzmanın önünde kadroyu yeniden yapılandırma görevi var. Sandro, Stake dergisine verdiği röportajda Richarlison ve Cristian Romero gibi liderlerin ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayarak, Savinho gibi dinamik oyuncuların takım için çok gerekli olduğunu belirtti.

Savinho, Troyes'ten Manchester City kadrosuna katıldığından beri kendini göstermeyi başardı. Daha önce Girona formasıyla 41 maçta 11 gol atarak uzmanların dikkatini çekmişti. Sandro, Brezilyalı kanat oyuncusunun oyun tarzının Tottenham geleneklerine uygun olduğunu ve takımın hücum felsefesini bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor.

Ayrıca Sandro, kulüp yönetimini Roberto De Zerbi'ye zaman tanımaya çağırdı. Pep Guardiola örneğinde olduğu gibi başarılı projelerin zaman gerektirdiğini açıkladı. Tottenham için yaklaşan yaz transfer dönemi belirleyici öneme sahip, çünkü takımın sadece yeni oyuncular çekmesi değil, aynı zamanda hücum oyun tarzını yeniden canlandırması gerekiyor.

TottenhamManchester CitySavinhoRoberto De Zerbiİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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