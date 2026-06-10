Harry Kane, Christian Eriksen'in sağlığı ve geleceği hakkında konuştu

·7·Spor
Harry Kane, Christian Eriksen'in sağlığı ve geleceği hakkında konuştu

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, eski takım arkadaşı Christian Eriksen ile ilgili yaşanan üzücü olayın ardından ona destek mesajı gönderdi. Danimarkalı orta saha oyuncusunun Ukrayna ile oynanan hazırlık maçı sırasında göğsünü tutarak yere yığılması birçok kişide endişe uyandırdı. Bu durum, Euro 2020 turnuvasında yaşanan ve kalp durmasıyla ilgili korkunç olayı hatırlattı. Goal.com'un haberine göre .

Şu anda Bayern Münih'in forveti olan Kane, ITV Football'a verdiği röportajda Eriksen ile iletişim kurmaya çalıştığını belirtti. Tottenham formasıyla altı buçuk yıl birlikte top koşturdular. Kane, tıbbi personelin hızlı müdahalesinden ve futbolcunun vücuduna takılan implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörün (ICD) görevini yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"En önemlisi, defibrilatör oradaydı ve çalıştı," dedi Kane. Sözlerine göre, Eriksen'in şu anda ailesinin yanında dinlenmesi ve yaşanan olaydan sonra toparlanması çok önemli. İngiliz forvet, arkadaşının sağlığının her şeyden önce geldiğini özellikle vurguladı.

Bu olay, 34 yaşındaki futbolcunun profesyonel kariyerine devam edip edemeyeceği konusunda ciddi sorular doğurdu. Ajax, Tottenham, Inter ve Manchester United gibi kulüplerde forma giyen Eriksen, ülkesi için hala önemli bir figür olmaya devam ediyor. Ancak, beş yıl içinde ikinci kez yaşanan kalp sorunu onu zor bir seçimle karşı karşıya bırakabilir.

Kane, Eriksen'in geleceği hakkında şunları söyledi: "Artık bazı kararlar alması gerekiyor." Danimarkalı yıldız, spora olan tutkusu ile kendi hayatı arasındaki dengeyi korumak için kariyerini sonlandırma meselesini değerlendirebilir.

Harry KaneChristian EriksenBayern MünihTottenhamManchester United
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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