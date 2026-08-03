Tokhirjonova Granada'da Şampiyon Oldu: Reytingi de Önemli Ölçüde Arttı!

Özbekistanlı uluslararası usta Gulrukhbegim Tokhirjonova, İspanya'da düzenlenen "Granada Chess Open 2026" turnirında parlak bir sonuç elde etti. 9 turda 6 puan topladı ve kadınlar kategorisinde birinci sırayı aldı.

Zaferin bir başka önemli yönü daha var: Özbek satranç oyuncusu, müsabaka sırasında uluslararası reytingini 9,1 puan artırmayı başardı.

48 ülkeden 353 satranç oyuncusu katıldı

Özbekistan Satranç Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre, uluslararası turnuva 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Granada şehrinde düzenlendi. Müsabakaya dünyanın 48 ülkesinden 353 satranç oyuncusu katıldı.

Turnuvanın resmi programına göre mücadeleler İsviçre sistemiyle 9 turdan oluştu. Her katılımcıya parti için 90 dakika verilirken, her hamleden sonra 30 saniye eklendi. Müsabakalar Granada'daki "Hotel Porcel Alixares" otelinde organize edildi.

Bu tür açık turnuvalarda erkekler ve kadınlar ortak bir grupta oynar. Sonunda ise genel sonucun yanı sıra kadınlar ve diğer özel kategoriler için de ayrı ödül sahipleri belirlenir.

9 turda 6 puan — %66,7'lik başarı

Tokhirjonova müsabakanın 9 turu sonunda 6 puan topladı. Bu, mevcut puanların üçte ikisi — yaklaşık %66,7'sini kazandığı anlamına gelir.

Güçlü uluslararası kadronun yer aldığı İsviçre sisteminde böyle bir sonuca ulaşmak kolay değildir. Çünkü ilk turlardan sonra aynı puanı toplayan satranç oyuncuları birbiriyle eşleştirilir. Sonuçlar iyileştikçe sonraki rakipler de güçlenir.

Buna rağmen Özbekistanlı satranç oyuncusu turnuva boyunca istikrarlı bir oyun sergileyerek kadın katılımcılar arasında en yüksek sonucu kaydetti.

Reytingdeki 9,1 puanlık artış ne anlama geliyor?

Tokhirjonova turnuvaya 2348 uluslararası reyting ile başladı. Resmi listede Özbekistan temsilcisi ve uluslararası usta — IM unvanının sahibi olarak kaydedilmiştir.

Müsabaka sonuçlarına göre reyting göstergesi 9,1 puan arttı. Basit bir hesapla turnuvanın kendi şartlı göstergesi 2357,1 puan civarına ulaşıyor.

Ancak bu rakam hemen yeni resmi reyting anlamına gelmez. FIDE'nin bir sonraki reyting listesinde bu dönemde düzenlenen diğer müsabakaların sonuçları da eklenebilir. Yine de 9,1 puanlık artış, Tokhirjonova'nın Granada'da kendi reytingine göre beklenenden daha iyi bir sonuç gösterdiğini ifade eder.

Zafer için kupa ve para ödülü belirlendi

Turnuva yönetmeliğine göre kadınlar arasında birinci olan katılımcıya kupa ve 150 euro para ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır.

İkincilik için 100 euro ve kupa, üçüncü sonuç için ise 50 euro ve kupa öngörülmüştür. Müsabakanın tüm kategorileri için toplam ödül havuzu 13 bin euro olmuştur.

Tokhirjonova'nın sonucu genel turnuva şampiyonluğu değil, kadınlar arasındaki özel klasmanda birinci sıradır. Bu farkı açıkça göstermek önemlidir.

Granada satranç turnuvasının prestiji artıyor

"Granada Chess Open" ikinci kez düzenlenmesine rağmen kısa sürede İspanya'nın güneyindeki büyük uluslararası satranç müsabakalarından birine dönüştü.

Turnuvanın başlangıcından önce Granada eyalet yönetimi, 350'den fazla satranç oyuncusu ve 45 ülkenin temsilcilerinin katılacağını açıklamıştı. Nihai listeye göre Özbekistan Satranç Federasyonu katılımcı sayısının 353, ülke sayısının ise 48 olduğunu kaydetti.

Çok sayıda katılımcı, büyükusta ve uluslararası ustaların yer alması her puanın değerini artırdı. Tokhirjonova'nın böyle bir rekabet ortamında kadınlar klasmanında zirveyi bırakmayarak birinci bitirmesi sonucun önemini daha da artırıyor.

Özbekistan satrancı için sıradaki uluslararası başarı

Son yıllarda Özbekistanlı satranç oyuncuları erkekler, kadınlar ve gençler arasındaki büyük müsabakalarda düzenli olarak madalya kazananlar arasında yer almaktadır.

Tokhirjonova'nın Granada'daki zaferi de bu başarı zincirinin devamı oldu. Bu sefer sadece birinci sırayı elde etmekle kalmadı, uluslararası reytingini de önemli ölçüde artırdı.

Artık asıl görev — İspanya'daki başarıyı sonraki müsabakalarda pekiştirmek ve reytingde yeniden yükselmek. Granada'daki 6 puan ise Tokhirjonova'nın güçlü uluslararası kadroda da istikrarlı bir sonuç gösterebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Gulrukhbegim Tokhirjonova yakın zamanda büyükusta unvanına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!