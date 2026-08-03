Jermaine Jenas, Lewis Hall'u Manchester United'a transfer olmaya çağırdı

·173·Spor
Jermaine Jenas, Lewis Hall'u Manchester United'a transfer olmaya çağırdı

Newcastle United'ın eski orta saha oyuncusu Jermaine Jenas, 21 yaşındaki sol bek Lewis Hall'a yaz transfer döneminde St James' Park'tan ayrılarak Manchester United kadrosuna katılması tavsiyesinde bulundu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, takmındaki rolünden memnun olmadığını ve bu olası transfere olumlu yaklaştığını, Old Trafford kulübünün ise kendisini öncelikli transfer hedefi olarak gördüğünü belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunun dışında kalması Lewis Hall'un kararlılığını derinden etkiledi ve kariyerini farklı bir seviyede sürdürmek istiyor. Manchester United teknik direktörlüğü için aday olarak görülen uzmanlar, Lewis Hall'u Luke Shaw'a layık bir rekabet yaratacak ideal bir futbolcu olarak değerlendiriyor. İngiltere Premier Ligi'nin en istikrarlı sol beklerinden biri haline gelen genç oyuncu için Kırmızı Şeytanlar ciddi bir mücadele vermeye hazır.

Transfer değeri ve tarafların pozisyonu

10bet'e verdiği röportajda Jermaine Jenas, bu olası transferin futbolcunun kariyerinde büyük bir adım olacağını özellikle vurguladı. Jenas'ın ifadelerine göre Lewis Hall son yıllarda Newcastle formasıyla harika bir oyun sergiledi; her ne kadar Chelsea'den ayrıldığından beri bu kulübün ateşli bir taraftarı olsa da, Manchester United seviyesindeki bir takımın ilgisi onun kişisel gelişimi için çok önemlidir.

Newcastle yönetimi lider futbolcusunu bırakmak istemese de oyuncunun ayrılma yönündeki kesin isteğini dikkate alarak yaklaşık 60 milyon sterlin tutarındaki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Ağustos 2023'te Chelsea'den kiralık olarak gelen, daha sonra 28 milyon sterline bonservisi alınan Hall için bu fiyat adil değerlendiriliyor.

Newcastle'daki değişiklikler ve gelecek

Bu transfer dedikoduları Newcastle United kulübü içindeki ciddi değişim dönemine denk geliyor. Takımın teknik direktörü Eddie Howe'un istifa etmesi ve Sandro Tonali'nin Tottenham'a transfer olması kulüpte belli bir istikrarsızlığa yol açtı. Şu anda Al-Ahli teknik direktörü Matthias Jaissle, Eddie Howe'un yerine ana aday olarak anılıyor.

Jermaine Jenas'a göre Lewis Hall'un transferi sadece Manchester United için her hafta istikrar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Newcastle için de büyük bir kayıp olacak. Buna rağmen futbolcunun kişisel hedefleri ve uluslararası alandaki amaçları onu yeni meydan okumalara doğru sürüklüyor. Yaklaşan yaz transfer döneminin bu anlaşmanın kaderini belirlemesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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