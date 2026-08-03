Guardiola Sonrası Manchester City: Mareska'dan Büyük Vaat

Manchester Citykulübünde on yıl süren Pep Guardiola dönemi sona erdi. Artık kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörünün bıraktığı mirası korumak ve takımı yeni bir seviyeye taşımak görevi Enzo Maresca'ya verildi.

İtalyan teknik adam üzerindeki baskının farkında. Yeni sezonda City'nin Premier League şampiyonluğu dahil tüm kupalar için son tura kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Maresca'nın önündeki en büyük sınav

Guardiola, Manchester City takımını 10 yıl çalıştırarak kulüple 20 büyük kupa kazandı. Onun döneminde 'Vatandaşlar' altı kez Premier League, beş kez Lig Kupası, üç kez FA Cup ve ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Böyle bir teknik direktörün ardından takımın başına geçmek her antrenör için büyük bir risk. Yeni çalıştırıcıdan sadece sonuç değil, aynı zamanda Guardiola'nın oluşturduğu oyun tarzını ve kazanan kültürünü devam ettirmesi de bekleniyor.

Futbol tarihinde uzun yıllar bir kulübü yöneten teknik direktörler ayrıldıktan sonra takımların yeni döneme uyum sağlamakta zorlandığı durumlar çokça görülmüştür. Bu yüzden bazıları City'de de bir düşüşün başlayabileceğini tahmin ediyor.

Ancak Maresca böyle bir senaryoyu kabul etmek niyetinde değil.

«Son tura kadar mücadele etmeliyiz»

Yeni teknik direktör takımın hedeflerinin değişmeyeceğini açıkça belirtti.

«Bu sezon kupaları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Premier League şampiyonluğu, son tura kadar savaşmamız gereken kupalardan biri.»

Maresca şampiyonluk şanslarını bugünden değerlendirmek için acele etmiyor. Ona göre sezon başlamadan iddialı vaatlerde bulunmaktansa takımın günlük gelişimine odaklanmak daha önemli.

İtalyan çalıştırıcı ilk basın toplantısında da City'nin topsuz alanda agresif olması, oyunu kontrol etmesi ve kendi fikirlerini rakibe kabul ettirmesi gerektiğini söylemişti. Futboldaki en önemli görevin maçları kazanmak olduğunu özellikle vurgulamıştı.

Maresca'nın temel formülü belli

Yeni teknik direktör, çalışma tarzının merkezine futbolcuların bireysel gelişimini koyuyor.

«En çok hoşuma giden şey her gün oyuncuları geliştirmek. Çünkü oyuncular gelişirse takım da güçlenir.»

Bu düşünce Maresca'nın önceki takımlarında uyguladığı yaklaşımla da örtüşüyor. Hazır yıldızlara tamamen bağımlı kalmaktansa oyuncuların taktiksel anlayışını ve top kontrolünü adım adım geliştirmeye büyük önem veriyor.

City yönetimi de onu seçerken oyun felsefesini, kulüp sistemini iyi bilmesini ve genç futbolcularla çalışabilme becerisini göz önünde bulundurdu. Maresca, kulüple 2029 yazına kadar geçerli üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü içeriden çok iyi biliyor

Maresca, Manchester City için yabancı bir isim değil. Bu onun kulüpteki üçüncü dönemi oluyor.

Daha önce City'nin genç takımını çalıştırarak Premier League 2 şampiyonluğuna ulaştırmıştı. Ardından Guardiola'nın teknik ekibinde yer alarak 2022/23 sezonundaki tarihi üçleme başarısına katkı sağlamıştı.

Bu nedenle kulüp yönetimi keskin bir devrimtense Guardiola'nın kurduğu sistemi iyi bilen ve onu yeni fikirlerle geliştirebilecek bir teknik adamı tercih etti.

Maresca'nın görevi Guardiola'yı kopyalamak değil. Mevcut kazanan kültürü korurken takıma kendi tarzını aşılaması gerekiyor.

Inter'e karşı oynanan maç ilk sinyali verdi

Maresca'nın City teknik direktörü olarak ilk hazırlık maçı Hong Kong'da Inter'e karşı oynandı. Bu karşılaşma 2026/27 sezonuna hazırlık kapsamındaki Asya turu programında yer alıyordu.

Teknik direktör, takımın İtalya şampiyonuna karşı sergilediği performanstan memnun kaldığını ifade etti.

«Inter'e karşı hazırlık maçındaki performansımız çok hoşuma gitti.»

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade oyuncuların fiziksel durumu, yeni taktiksel talepleri yerine getirmesi ve sahadaki uyum seviyesi daha önemli kabul edilir.

Bu bağlamda Inter'e karşı oynanan mücadele Maresca'ya hangi yönlerin işe yaradığını ve sezon başlayana kadar nelerin geliştirilmesi gerektiğini gösteren ilk ciddi sınav oldu.

Asya'daki destek Maresca'yı sarstı

İtalyan çalıştırıcı Hong Kong'da takımı karşılayan taraftarlar hakkında da sıcak sözler sarf etti.

Açık antrenmanlarda ve maçta tribünlerin dolu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. City'nin Asya turu Hong Kong'un ardından Seul'deki karşılaşmalarla devam edecek.

Yurt dışındaki büyük taraftar tabanı Maresca için kulübün küresel statüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu destek yeni teknik direktörün üzerindeki sorumluluğu da artırıyor.

City'nin potansiyeli hâlâ çok yüksek

Guardiola son sezonunda takımla FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanırken Premier League'i ikinci sırada tamamladı. Dolayısıyla Maresca krizdeki değil, hâlâ kupa kazanabilecek kapasitede bir kadroyu devraldı.

Aynı zamanda yeni teknik direktörün çözmesi gereken birkaç önemli görev bulunuyor:

Guardiola sonrasındaki psikolojik boşluğu doldurmak;

genç ve tecrübeli futbolcular arasında denge kurmak;

kendi taktik fikirlerini kısa sürede aşılamak;

kadrodaki tüm yıldızların motivasyonunu yüksek tutmak;

Premier League'deki yeni şampiyonluk yarışına hazır olmak.

Sezonun ilk sonuçları Maresca'nın bu görevlerin üstesinden ne kadar hızlı geleceğini gösterecek.

Mirasın korunması mı, yoksa yeni bir dönemin başlangıcı mı?

Maresca'nın sözlerinden anlaşıldığı üzere, o City'yi tamamen yeniden kurmak değil, mevcut temel üzerinde daha güçlü bir takım yaratmak istiyor.

Bu mantıklı bir yaklaşım. Çünkü Guardiola'nın bıraktığı kadro, altyapı ve kazanan kültüründen vazgeçmeye gerek yok. Ancak rakipler City'nin oyun tarzını çok iyi öğrendiği için sadece eski formülü tekrarlamak da yeterli olmayacaktır.

Maresca'nın gerçek sınavı tam burada başlıyor: O, Guardiola'nın mirasının gölgesinde kalmadan kulübün yeni zafer dönemini inşa edebilecek mi?

Sizce Enzo Maresca, Manchester City'de Guardiola'nın başarısını sürdürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbol severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda in!”