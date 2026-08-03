Christos Tzolis'ten Mikel Arteta'ya Şart

Londra kulübü Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni transfer olan kanat oyuncusu Christos Tzolis, teknik direktör Mikel Arteta'ya rekabete tamamen hazır olduğunu net bir şekilde iletti. Goal.com'un haberine göre, 24 yaşındaki Yunan futbolcu, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın transfer dedikodularına rağmen ilk 11'deki yeri için sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Club Brugge'den 34 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Christos Tzolis, sezon öncesi kamplarında gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çekti. Girona'ya karşı oynanan hazırlık maçında gol atmayı başararak takıma ne kadar hızlı uyum sağladığını sahada gösterdi. Buna rağmen basında, Topçular'ın Real Madrid'li hücum oyuncusu Vinicius Junior için Premier Lig rekorunu kırmaya hazır olduğuna dair haberler durmaksızın çıkıyor.

Rekabet ve Öz Güven

Gelecekte rekabetin daha da kızışabileceği yönündeki yorumlara değinen Christos Tzolis, öz güveninin yüksek olduğunu gizlemedi. Ona göre, sadece kişisel gelişimine ve takıma hızlı bir şekilde adapte olmaya odaklanması gerekiyor, geri kalanı ise sahadaki performansına bağlı.

Sözlerine göre, yeni sezon başlamadan önce takımla doğrudan çalışmak, hazırlık maçlarında süre almak ve resmi karşılaşmalara hazırlanmak büyük bir fırsat. Futbolcu, potansiyelini ve takıma neler katabileceğini önümüzdeki maçlarda tamamen göstereceğine inanıyor.

Mikel Arteta'nın Planları ve Vinicius Junior Transferi

Şu anda Arsenal yönetimi ve teknik direktör Mikel Arteta, Real Madrid'li hücum oyuncusu Vinicius Junior'ı kadroya katmak için ciddi çalışmalar yürütüyor. Bazı kaynaklara göre İspanyol teknik adam, Brezilyalı futbolcuyla şahsen iletişime geçerek projesini anlattı. Eflatun-beyazlı kulübün ise 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 150 milyon euro tutarında rekor bir bonservis belirlediği söyleniyor.

Madrid kulübünde futbolcunun sözleşme durumunun belirsizliğini koruması ve ileride onu daha ucuza kaybetmemek adına şimdiden satmaya hazır olması transfer ihtimalini artırıyor. Mikel Arteta basın toplantılarında bu konudaki sorulara temkinli yaklaşsa da kulübün transfer piyasasında aktif olduğunu gizlemedi.

Bununla birlikte Mikel Arteta, yeni öğrencisi Christos Tzolis'in takıma hızlı adapte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün resmi sitesine verdiği röportajda Arteta, Yunan futbolcunun sahadaki hareketlerini, takım arkadaşlarıyla olan uyumunu ve oyun tarzının taraftarların beğenisini kazanacağını vurguladı.