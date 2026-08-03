Cambridge Bilim İnsanlarından Yeşil Alglerden Ekolojik Pil

·50·Teknoloji
Cambridge Bilim İnsanlarından Yeşil Alglerden Ekolojik Pil

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, biyotasarımcı Lucia Girona ile işbirliği içinde, geleneksel kimyasal elementler yerine canlı siyanobakteriler (mavi-yeşil algler) yardımıyla elektrik üreten yenilikçi cihaz prototipleri sundu. ixbt.com'un haberine göre, biocell adı verilen bu gelişme gelecekte düşük güç kullanan elektronik cihazlar için çevre dostu bir alternatif haline gelebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Biyofotovoltaik olarak adlandırılan bu teknoloji, fotosentetik mikroorganizmalar sayesinde doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesini sağlıyor. Fotosentez sürecinde algler güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda elektrik akımı da üretiyor. Hayati faaliyetleri için yalnızca güneş ışığı, su ve karbondioksit gerekiyor.

Ekolojik alternatif ve sürdürülebilirlik

Geliştiricilerin belirttiğine göre, elektrik enerjisi üretimi güneş battıktan sonra bile durmuyor. Hücre içinde gerçekleşen doğal metabolik süreçler sayesinde pil enerji üretmeye devam ediyor. Bu ise geleneksel teknolojilere kıyasla tamamen yeni bir yaklaşımdır.

Bilim insanlarına göre bu tür biyohücreler, lityum ve çevreye ciddi zararlar veren diğer nadir malzemelere olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı oluyor. Bu durum, her yıl çöplüklere atılan milyarlarca tek kullanımlık pil sorunu fonunda özellikle güncel bir önem taşıyor.

Pratik testler ve beklentiler

Araştırmacılar teknolojinin uygulanabilirliğini çoktan kanıtladığını belirtiyor. Laboratuvar koşullarında algler, elektrik enerjisi üretmek için kesintisiz olarak altı yıldan uzun süredir kullanılıyor. Günümüzde ekip, biyohücreler yardımıyla tamamen çalışan birkaç cihaz üretti.

Bu cihazlar arasında elektronik saatler, sıcaklık sensörleri ve oda bitkilerini izleme sistemi yer alıyor. Bu sistem ışık seviyesini, hava sıcaklığını ve toprak nemini takip ederek verileri mobil uygulamaya iletiyor. Teknolojiyi piyasaya sürmek için e-Pho adlı bir girişim kurulmuş olup, ticari hale getirme için ortaklar aranıyor.

Şimdilik teknolojinin olanakları minimum enerji tüketen cihazlarla sınırlıdır. Akıllı telefon veya dizüstü bilgisayarlardaki pillerin değiştirilmesinden henüz söz edilmiyor. Buna rağmen bilim insanları, biyofotovoltaigin çevre dostu enerji kaynaklarının geliştirilmesinde umut vadeden yönlerden biri haline geleceğine inanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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