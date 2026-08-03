Yapay zeka entegrasyonu sorununu çözen girişim 20 milyon dolar yatırım aldı

Büyük işletmeler için yapay zeka araçlarını iş süreçlerine güvenli bir şekilde entegre etmek hâlâ karmaşık bir görev olmaya devam ediyor. Bu nedenle, şirketlerin yapay zeka sistemlerini başlatmasına yardımcı olan özel mühendis ekipleri ve organizasyonlar giderek popülerleşiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, Salesforce şirketinin eski yöneticisi Efrat Rapoport tarafından kurulan ve Marc Benioff tarafından desteklenen June adlı yeni girişim tam da bu sorunu çözmeye başladı. Şirket, pre-seed turunda Time Ventures'ın yanı sıra Michael Dell, Aaron Levi ve George Kurtz gibi tanınmış teknoloji figürlerinden 20 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı.

Efrat Rapoport ve üç kurucu ortağı — Ohad Chen, Barak Goldstein ve Idan Tsitiat daha önce Bonobo AI şirketini kurmuşlardı. Sesli metin hizmeti sunan bu girişim 2017 yılında kurulmuş ve iki yıl sonra Salesforce tarafından satın alınmıştı. Ekip, birkaç yıl boyunca teknoloji devinin yapay zeka projelerinde çalıştı.

Teknolojik zorluklar ve eski sistemler

Uzmanlara göre yapay zeka, profesyonel hizmetlere olan talebi paradoksal bir şekilde artırıyor. Günümüzde sektörün bu soruna verdiği yanıt daha fazla uzman işe almak oluyor. Ancak June ekibinin yaklaşımı farklı olup, şirketlere süreç otomasyonunda yeni bir yol sunuyor.

Şu anda hiçbir Fortune 500 şirketi CRM sistemini basit bir yöntemle kuramaz. Herhangi bir yapay zeka modeli Salesforce, ServiceNow, DataBricks, Workday veya diğer veri yönetim platformlarıyla uyumlu çalışmak zorundadır.

"Yapay zeka değer yaratmadan önce biri eski sistemlerle çalışmak zorunda", diyor Rapoport. Verilerin farklı platformlara bölünmüş olması, karmaşık iş akışları ve yıllar boyunca biriken teknik sorunlar temel engellerden biri olarak kabul ediliyor.

June platformu nasıl çalışıyor?

Bir ajan için şablon oluşturma süreci işin en kolay kısmı sayılır. Asıl zorluk onu alt katmandaki karmaşık sistemlerle başarıyla entegre etmektir. Örneğin, aynı veriyi temsil eden on adet mükerrer alan bulunduğunda yapay zeka ajanının nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesi gerekir.

June platformu, şirketin mevcut sistemlerini tarayarak iş süreçlerini anlar, engelleri tespit eder ve bunları optimize edilmiş ajan kontrollü süreçlerle değiştirir. Sistem, işletme ekiplerine gerekli adımlar konusunda tam bir yol haritasını otomatik olarak sunar.