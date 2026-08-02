Chelsea, Atalanta savunmacısı için yarışa katıldı

Londra kulübü Chelsea, yaz transfer döneminde defans hattını daha da güçlendirmek amacıyla İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen umut vaat eden merkez defans oyuncusu Giorgio Scalvini'yi transfer yarışına dahil etti. The Sun'ın haberine göre, İngiliz kulübünün temsilcileri oyuncunun menajerleriyle çoktan iletişime geçerek transfer değeri ve mali şartlarını incelemeye başladı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Bu sezon fiziksel gücü ve topu kullanma becerisiyle Avrupa'nın en dikkat çekici genç savunmacılarından birine dönüşen 22 yaşındaki İtalya millî takımı üyesi için Chelsea ciddi bir ilgi gösteriyor. Teknik direktör Xabi Alonso, takım kadrosunu yenilemek ve geçen sezon istikrar sağlayamayan savunmayı toparlamak adına aktif bir şekilde çalışıyor.

Kadro tasfiyesi ve transfer politikası

Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'nın kadroya katılmasıyla birlikte Chelsea'nin elindeki merkez defans oyuncusu sayısı ona ulaştı. Uzmanların ve teknik direktörün planına göre, sağlıklı rekabet ve mali dengenin korunması için bu sayının dört veya beş futbolcuya düşürülmesi gerekiyor. Sonuç olarak Londra kulübü, yaz transfer dönemi kapanana kadar birçok savunmacıyla yollarını ayırmaya hazır.

Özellikle Trevoh Chalobah'nın kariyerine Como'da devam etmesi beklenirken, Axel Disasi de Serie A kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Ayrıca Benoit Badiashile'nin de Stamford Bridge'deki kariyerinin sonuna geldiğini anlayarak yeni bir kulüp aramaya başladığı ifade ediliyor. Bu oyuncuların satışından elde edilecek gelir, Chelsea'nin Scalvini transferini finanse etmesinde kilit rol oynayacak.

Rekabet ve transfer bedeli

Atalanta, altyapısından çıkan futbolcuyu bırakmaya niyetli değil ve onu kulübün en değerli varlıklarından biri olarak görüyor. Bergamo kulübü yönetimi, 22 yaşındaki oyuncu için kesin olarak 42 milyon sterlinlik bir fiyat biçti ve yalnızca reddedilemeyecek teklifler gelmesi durumunda masaya oturabileceğini bildirdi.

Ancak Chelsea bu yarıştaki tek aday değil. The Sun'ın haberine göre Newcastle United da İtalyan futbolcunun hizmetleriyle ilgileniyor ve temsilcileriyle temasa geçti. Aynı zamanda Tottenham da savunma hattındaki değişiklikleri planlayarak durumu yakından takip ediyor; özellikle Cristian Romero'nun Inter'e transfer olabileceği iddiaları fonunda Londra kulübü ihtiyati tedbirler alıyor.