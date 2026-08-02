ABD'de aranan suçlu Meksika'da 20 yıl polis memuru olarak çalıştı

·106·Dünya
ABD'de aranan suçlu Meksika'da 20 yıl polis memuru olarak çalıştı

2004 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde işlenen bir cinayet davasıyla ilgili aranan şahıs, yaklaşık 20 yıl sonra kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. En şaşırtıcı olanı ise zanlının gözaltına alındığı sırada Meksika'da polis memuru olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Bildirildiğine göre, Antonio Liano Ohio'daki bir barda çıkan kavga ve ardından yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin ölümüne karıştığı şüphesiyle aranıyordu. Soruşturma makamları 2005 yılında onun tutuklanması için resmi arama emri çıkarmıştı. Ancak bunun ardından ABD'yi terk ederek Meksika'ya kaçmıştı.

Soruşturma bilgilerine göre, Liano sonraki yıllarda Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki küçük kasabalardan birinde yaşadı. Yerel halkın güvenini kazanarak polis teşkilatına bile girdi ve uzun yıllar kolluk kuvvetleri sisteminde görev yaptı.

Yaklaşık yirmi yıllık aramanın ardından kimliği tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Şu anda söz konusu olayla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

ABDMeksikaPolisCinayetSuçlu
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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