Juventus, Emiliano Martinez transferinden vazgeçti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'i kadrosuna katma müzakerelerinden resmi olarak vazgeçti. Goal.com'un haberine göre, transferin finansal maliyetlerinin İtalyan devine ağır gelmesi nedeniyle taraflar anlaşma sağlayamadı ve yaz transfer döneminin en ses getiren süreçlerinden biri sona erdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Bianconeri yönetimi operasyonun toplam maliyetini inceleyerek bu tür harcamaların mevcut bütçe imkanlarının dışında olduğu sonucuna varddı. Transfer bedelinin yanı sıra, Arjantinli tecrübeli kalecinin yüksek maaş talepleri ve diğer ek masraflar da kulübe ağır geldi.

Finansal engeller ve müzakerelerin sonu

Tanınmış insayder Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Juventus yönetimi bu kararı birkaç gün önce kendi iç müzakerelerinde aldı ve artık Premier League temsilcisine planlarını resmi olarak bildirdi. Torino ekibi ilk başta oyuncuya sözleşme teklif etmiş ve taraflar arasında karşılıklı ilgi yüksek olmasına rağmen toplam rakam beklenenden yüksek çıkmıştı.

33 yaşındaki kaleci için bu karar büyük bir darbe oldu çünkü kariyerine İtalya'da devam etmek ve kendini tarihi bir kulüpte denemek istiyordu. Emiliano Martinez'in bu transferi gerçekleştirmek için Aston Villa yönetimiyle anlaşmazlık yaşamaya bile hazır olduğu belirtiliyor.

Aston Villa'daki durum ve gelecek

Bu transferin suya düşmesinden sonra bile Birmingham kulübündeki durum karmaşık kalmaya devam ediyor. Emiliano Martinez'in İngiliz kulübüyle mevcut sözleşmesi 2029 yılı yazına kadar geçerlidir. Kulübün teknik direktörü Unai Emery, takımın bir numaralı kalecisini satma niyetinde olmadığını vurgulasa da oyuncunun çevresindeki ortam bir hayli gergin.

Önceki sezonlarda da kalecinin kulüpten ayrılma isteği ve yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen Emiliano Martinez geçmiş dönemde profesyonel kalitesini göstererek Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynamıştı. Artık onun Torino'ya transferi ise mali sebeplerden dolayı gerçekleşmedi.