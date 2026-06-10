Borussia Dortmund, Kennet Eichhorn için mücadelesini sürdürüyor

Alman kulübü Borussia Dortmund, Hertha'nın yetenekli genç futbolcusu Kennet Eichhorn için transfer yarışından çekilmedi. Daha önce basında bu transfer yarışının sadece RB Leipzig ve Bayer Leverkusen arasında geçtiği yönünde haberler yer almıştı, ancak Ruhr Nachrichten gazetesi "sarı-siyahlıların" durumu yakından takip etmeye devam ettiğini doğruladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Haberlere göre, 16 yaşındaki yeteneğin sözleşmesindeki serbest kalma maddesi sadece 15 Haziran'a kadar geçerli. Bu nedenle, Borussia Dortmund'un bu süre dolmadan transferi gerçekleştirmeye çalışması bekleniyor. Şu aşamada oyuncunun yurt dışına transfer olma ihtimali değerlendirilmiyor.

Takımın teknik direktörü Niko Kovac, Kennet Eichhorn transferinin en büyük destekçilerinden biri. Kulüp yönetimi de 16 yaşındaki futbolcunun potansiyelini oldukça yüksek görüyor. Onlara göre Eichhorn, uzun süreli bir gelişim sürecini beklemeden, şimdiden üst düzey maçlarda takıma katkı sağlayabilir.

Bu arada Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Curaçao ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Katar'daki Dünya Kupası ve ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Almanların kadrosu önemli ölçüde yenilendi ve takımın profili değişti.