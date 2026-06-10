Benfica, Mourinho'nun ayrılığını doğruladı: Silva yeni teknik direktör

Lizbon ekibi Benfica, "Estadio da Luz"da yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Kulüp, teknik direktörlük görevi için Marco Silva ile anlaşmaya varıldığını resmen doğruladı. Eski Fulham çalıştırıcısı, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesiyle boşalan koltuğu doldurmak üzere Lizbon'a geliyor. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Marco Silva, İngiltere Premier Ligi'ndeki beş yıllık başarılı kariyerinin ardından ülkesine dönüyor. Lizbon devi, 48 yaşındaki teknik adamla 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağını ve anlaşmada bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğunu açıkladı. Silva, İngiltere'de Hull City, Watford ve Everton gibi takımlardaki çalışmalarıyla büyük saygı kazanmıştı.

Silva'nın göreve getirilmesi, Jose Mourinho'nun beklenmedik ayrılığıyla aynı zamana denk geldi. Real Madrid, "The Special One"ın hizmetlerini alabilmek için Benfica'ya 15 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul etti. Eylül ayında takımın başına geçen Mourinho, kısa sürede takımı namağlup bir seriyle ligin zirvesine taşımıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün eski görkemli günlerine dönmesi amacıyla Mourinho'yu Santiago Bernabeu'ya geri getirme kararı aldı. Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Madrid'de Barcelona hegemonyasına son vererek La Liga, İspanya Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Bu arada Real Madrid, mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını da duyurdu. Kulüp yönetimi, Arbeloa'ya gösterdiği sadakat ve profesyonellik için teşekkür etti. Artık Madrid kulübünde yeniden Mourinho dönemi başlarken, Benfica ise Marco Silva yönetiminde yeni hedeflere odaklanıyor.