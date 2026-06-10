Guardiola'nın ayrılışından sonra Manchester City'de büyük temizlik başlıyor

Avrupa futbolunun son yıllardaki en güçlü hegemonu kabul edilen Manchester City kulübünde koca bir tarihi dönem sona erdi. Dünya futbolunun efsanesi Pep Guardiola, "Vatandaşlar"ın dümenindeki tam 10 yıllık başarılı ve zaferlerle dolu kariyerine kesin bir nokta koydu. Katalan dahi teknik adam, "Etihad"daki son sezonunda da kulüp müzesini iki prestijli kupayla daha zenginleştirdi ve Manchester'daki toplam kupa sayısını tam 20'ye ulaştırarak zirvede veda etti. Ancak bu büyük ayrılığın ardından kulüpte benzeri görülmemiş bir devrim ve kadroda köklü bir yenilenme sürecinin başlaması bekleniyor.

Avrupa spor basınının son özel haberlerine göre, Pep Guardiola'nın boşalan koltuğuna en yetenekli öğrencilerinden biri olan ve şu anda tanınmış bir uzman olan Enzo Maresca'nın geçmesi bekleniyor. Ancak bu yaz takıma veda edecek tek kişi Guardiola değil. Kulübün uzun yıllara dayanan zaferlerine büyük katkı sağlayan John Stones ve Bernardo Silva, Manchester City ile resmen vedalaştılar bile. Saygın ve güvenilir The Athletic gazetesinin yazdığına göre, dev kulüpteki büyük değişim rüzgarları bununla sınırlı kalmayacak; 8 üst düzey futbolcunun daha transfer listesine konulması veya takımdan ayrılması bekleniyor.

Transfer piyasasının tuzağına düşebilecek ve geleceği soru işareti olan oyuncuların listesi oldukça uzun:

Nathan Ake: Tecrübeli savunmacı, yeni teknik direktörün planları nedeniyle takımdan ayrılması muhtemel ilk adaylardan biri.

Nico Gonzalez: Eğer City yönetimi Nottingham Forest'tan Elliot Anderson transferini başarıyla tamamlarsa, bu orta saha oyuncusuna kadroda yer kalmayacak.

Mateo Kovacic: Sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kalan Hırvat futbolcu, ciddi sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırdı ve sadece final aşamasında sahalara dönebildi. Kulüp onunla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Josko Gvardiol: Kovacic'in vatandaşı olan bu savunmacıya dünya devleri Bayern Münih ve Real Madrid ciddi alıcı oluyor. Ocak ayında ayağı kırılıp 5 ay sahalardan uzak kalsa da, sezon sonunda formunu toplamayı başardı ve şu anda kulübün teklif ettiği yeni sözleşme üzerinde düşünüyor.

Tijjani Reijnders: Milan'dan büyük umutlarla getirilen Hollandalı yıldız, sadece bir sezonun ardından Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid kulübüne gidebilir.

Omar Marmoush ve Rico Lewis: Marmoush'un geleceği belirsizliğini korurken, Guardiola'nın en sevdiği öğrencisi olan Rico Lewis, biten sezonun son kısmında oyun süresi alamadığı için mutsuz ve kariyerine başka bir yerde devam etmek istiyor.

James Trafford: Geçen yaz takıma dönen yetenekli kaleci, yıldız Donnarumma'nın gölgesinde, yani ikinci kaleci olarak kalmak istemiyor. Trafford, zamanında (2021'de) bizzat Enzo Maresca yönetiminde Premier League 2 şampiyonluğu yaşamış olsa da, Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında kesin kararını verecek.

Takım taraftarlarını en çok endişelendiren bir diğer transfer bombası ise savunma hattının lideri Ruben Diasin Madrid'in Real kulübünün ilgi alanına girmesidir. Dikkat çekici olan nokta, kısa süre önce "kraliyet kulübü"nün başına ikinci kez efsanevi Jose Mourinho'nun gelmiş olması ve onun vatandaşı Dias'ı Madrid savunmasının ana direği olarak görmek istemesidir. Görünüşe göre, Manchester City'de önümüzdeki aylarda gerçek bir yeniden yapılanma dönemi yaşanacak.

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