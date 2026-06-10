Josko Gvardiol, Bayern teklifini reddederek Manchester City ile sözleşme uzatıyor

Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol, geleceğini Manchester City ile birleştirmeye karar verdi. Bu karar, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Bayern Münih için beklenmedik bir darbe oldu. Münih ekibinin ilgisine rağmen 24 yaşındaki futbolcu, Etihad Stadyumu'nda kalmayı ve yeni yönetim döneminde de takımın temel direklerinden biri olmayı tercih ediyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Gvardiol, Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarındaydı. Ancak Manchester City yönetimi onu "dokunulmaz" bir varlık olarak görüyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan rakibine satmak istemiyor. The Athletic'in haberine göre, kulüp içindeki ortam güven verici ve futbolcunun kendisi de İngiltere'deki hayata tamamen uyum sağlamış durumda.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın savunmasını yenilemek amacıyla Gvardiol'u ana hedef olarak belirlemişti. Hırvat savunmacıyı Harry Kane ile aynı takımda oynamaya ikna etmeye çalıştılar ancak Premier Lig'in cazibesi ve Manchester'daki istikrar, Alman kulübünün teklifinden daha ağır bastı. Futbolcu, hem stoperde hem de sol bekte aynı derecede etkili oynayabilmesiyle değer görüyor.

Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra takımı devralması beklenen Enzo Maresca için Gvardiol'un kalması büyük önem taşıyor. Yeni teknik direktörün taktiksel şemalarında Hırvat savunmacının merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. 2025-26 sezonunda ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen Gvardiol, 25 maçta forma giyerek 2 gol ve 5 asist kaydetmeyi başardı.

Manchester City, son 18 aydır kadroyu gençleştirme stratejisini uyguluyor. Gvardiol, bu projenin ana yüzü konumunda. Yeni sözleşme imzalanması, kulübün teknik direktör değişiminden sonra bile İngiliz futbolunun zirvesinde kalma niyetinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.