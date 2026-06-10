Jamie Carragher: Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda yedek kalabilir

İngiltere milli takımının eski savunma oyuncusu Jamie Carragher, sürpriz bir tahminde bulundu. Ona göre, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, yaklaşan Dünya Kupası'nda ilk 11'deki yerini Aston Villa forveti Morgan Rogers'a kaptırabilir. Carragher, böyle bir kararın turnuva boyunca büyük yankı uyandıracağını vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

The Overlap'in "Stick to Football" podcast'inde konuşan Carragher, Thomas Tuchel'in şu anda 10 numara pozisyonu için Rogers'ı tercih ettiğini söyledi. Uzmana göre, Bellingham'ın sakatlıkları ve fiziksel durumuna ilişkin sorunlar şansını azalttı. Rogers ise eleme aşamasındaki tüm maçlarda yer alarak teknik direktörün güvenini kazandı.

"Jude Bellingham'ın ilk maçta ilk 11'de başlayacağına inanmıyorum. Sakatlıklar nedeniyle pek iyi bir sezon geçirmedi. Thomas Tuchel ile Bellingham arasındaki ilişki tüm yaz boyunca medyanın odak noktası olacak. Eğer kadroya girmezse, bu tam bir medya sirkine dönüşür" diyor Carragher.

Bu arada, diğer uzmanlar arasında da bu konuda tartışmalar alevlendi. Micah Richards, Bellingham gibi bir süperstarın her koşulda sahada olması gerektiğini vurgularken, Gary Neville teknik direktörün Phil Foden ve Cole Palmer gibi yetenekleri kadro dışı bırakmasından endişe duyduğunu belirtti.

Carragher'ın tahminine göre, Rogers turnuvaya ilk 11'de başlayacak, ancak grup aşamasının üçüncü maçına gelindiğinde Bellingham tecrübesi ve yeteneği sayesinde yerini geri alabilir. Şimdilik Thomas Tuchel'in nihai kararının İngiltere milli takımının şampiyonadaki kaderini belirlemesi bekleniyor.