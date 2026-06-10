Tottenham, Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı

·1·Spor
Tottenham, Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı

Londra kulübü Tottenham, Arjantin milli takımı savunma oyuncusu Marcos Senesi ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Futbolcu, Bournemouth ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle başkent ekibine serbest oyuncu statüsünde katıldı. Sol ayaklı stoper, 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Senesi, Bournemouth formasıyla geçirdiği dört sezonda kendini kanıtladı. 2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon Euro karşılığında İngiltere'ye transfer olmuştu. Arjantinli savunmacı, yeni kulübüne transferinden duyduğu mutluluğu gizlemedi: "Tottenham oyuncusu olmak özel bir duygu. Kulüp, beni projelerinin bir parçası olarak görmeyi ne kadar istediğini ilk dakikadan itibaren kanıtladı," dedi.

Marcos Senesi, Bournemouth formasıyla toplam 128 maça çıkıp 6 gol atmayı başardı. Daha öncesinde ise Hollanda ekibi Feyenoord'da 116 maçta görev alıp 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli savunmacı, Tottenham ile kupalar kazanmayı ve taraftarları mutlu etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kulüp sportif direktörü Johan Lange ve teknik direktör Roberto De Zerbi, yeni transfer hakkında olumlu görüş bildirdiler. De Zerbi, Senesi'nin topla oynama becerisini ve taktiksel esnekliğini övdü. Teknik adama göre, Marcos'un tecrübesi ve oyunu okuma yeteneği takımın savunma hattını önemli ölçüde güçlendirecek.

TottenhamMarcos SenesiRoberto De ZerbiPremier LeagueTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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