Bukayo Saka, Mohamed Salah seviyesine ulaşmak için ne yapmalı?

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Bukayo Saka, Mohamed Salah seviyesine ulaşmak için ne yapmalı?

Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka, İngiltere Premier Ligi'ndeki son iki sezonda sadece 13 gol atabildi. İngiltere milli takımının eski kanat oyuncusu Chris Waddle, GOAL'e verdiği röportajda, Bukayo Saka'nın oyununu geliştirmesi için Mohamed Salah kadar üretken olması gerektiğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Arsenal'in uzun süredir beklenen şampiyonluğa ulaştığı 2025-26 sezonunda Bukayo Saka 7 gol kaydetti. Bir önceki sezonda ise rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı. Kanat oyuncusunun en iyi performansı 2023-24 sezonuna ait (16 gol). Waddle'a göre, Bukayo Saka daha fazla gol atmak için sağ ayağı üzerinde çalışmalı ve ceza sahasına daha sık girmeli.

“Örnek alınacak biri varsa, o da Mohamed Salah'tır. Her zaman golü düşünür ve risk almaktan korkmaz. Mohamed Salah belki savunmada Bukayo Saka kadar çok çalışmıyor olabilir ama hücumda her zaman doğru noktada beliriyor. Bukayo Saka da sol kanattan hücum kurulurken arka direkte hazır beklemeyi öğrenmeli”, diyor Chris Waddle.

Uzman ayrıca İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosuna da değindi. Noni Madueke yerine West Ham kaptanı Jarrod Bowen'ın seçilmesinin daha mantıklı olacağını belirtti. Bowen, son üç sezonda 38 gol atarak istikrarını kanıtladı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal yeni zirvelere ulaşırken, Bukayo Saka gibi lider oyuncuların verimliliği takımın gelecekteki başarıları için belirleyici olacak.

ArsenalBukayo SakaMohamed SalahPremier LigFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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