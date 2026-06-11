Alphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyor

·57·Spor
Alphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyor

Toronto sokaklarında her pazartesi koşu yapan gruplar arasında, Kanada milli takımının 19 numaralı formasını giyen taraftarlara sıkça rastlamak mümkün. Bu formanın arkasında, ülke futbol tarihinin en büyük yıldızı olan Alphonso Davies'in ismi yazılı. Futbolla ilgilenmeyen Kanadalılar bile Bayern Münih savunmacısını yakından tanıyor. O, Sidney Crosby, Drake ve Justin Bieber gibi ulusal kültür ikonları seviyesinde popülariteye ulaşan tek futbolcudur. Bu haberi Goal.com veriyor.

Ancak Kanada, tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası arifesinde, takım kaptanı ve ana yıldızıyla ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Mayıs ayı başında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta yaşadığı uyluk sakatlığı, Davies'in turnuvadaki katılımını şüpheye düşürdü. 25 yaşındaki futbolcunun Bosna-Hersek'e karşı oynanacak açılış maçını kaçıracağı neredeyse kesinleşti.

Kanada milli takımının Amerikalı teknik direktörü Jesse Marsch, duruma iyimser yaklaşıyor. Marsch'a göre, Davies grup aşamasının ilk maçlarında sahaya çıkamasa bile turnuvanın belirleyici aşamalarında takıma yardımcı olabilir. Teknik direktör, oyuncuyu Katar ve İsviçre'ye karşı oynanacak sonraki maçlara hazırlamayı planlıyor.

Alphonso Davies, Kanada futbolunu yeni bir seviyeye taşıyan isimdir. Onun yeteneği ve uluslararası arenadaki itibarı olmasaydı, Kanada'nın ABD ve Meksika ile birlikte Dünya Kupası ev sahipliğini kazanması zor olurdu. Şimdi tüm ülke, kahramanının bir an önce sahalara dönmesini ve kariyerinin en önemli turnuvasında yer almasını bekliyor.

Alphonso DaviesKanadaBayern MünihDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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