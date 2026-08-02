Mateus Fernandes'in Manchester United'ı Neden Reddettiği Ortaya Çıktı

Tottenham'ın yeni üyesi Mateus Fernandes, Manchester United'ın teklifini neden reddedip Londra kulübünü seçtiğini detaylarıyla anlattı. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, 85 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen bu transferde teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kişisel yaklaşımı kilit rol oynadı. Bunu Goal.com bildir iyor.

Portekizli orta saha oyuncusu transfer döneminde birkaç ciddi teklife sahip olmasına rağmen Tottenham'ı tercih etti. Yirmi iki yaşındaki futbolcunun vurguladığı üzere, teknik direktörün ailesine gösterdiği ilgi ve verdiği sözler diğer tüm finansal veya sportif faktörlerin önüne geçti.

Aile ve duygusal bağ önceliği

Mateus Fernandes'in sözlerine göre, Roberto De Zerbi anne ve babasının İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşamadığını çok iyi anlamış ve onların gönlünü almayı başarmıştı. Teknik direktör, futbolcuya İngiltere'de kendisine ikinci bir baba olacağını ve sürekli ilgileneceğini vadetti.

"O, beni ve ailemi cezbetmeyi başardı. De Zerbi beni her aradı. Annem ve babam İngilizceyi pek bilmediği için burada her şey duygulara dayandı. Bana göz kulak olacağını, İngiltere'deki ikinci babası olacağını söyledi" diyor Fernandes, The Athletic'e verdiği röportajda.

Pedro Porro'nun resmi olmayan scout rolü

Transferin başarıyla sonuçlanmasında Tottenham defans oyuncusu Pedro Porro da aktif rol oynadı. Sporting CP formasını birlikte giyen iki futbolcu dostluk bağlarını korumuş ve İspanyol futbolcu, vatandaşını Londra kulübüne transfer olmaya ikna etmek için çaba sarf etmiş.

Mateus'un hatırladığına göre, uykudayken Porro'dan bir arama gelmiş ve uyandığında onun ısrarcı mesajını okumuş. Pedro Porro ona derhal Tottenham'a gelmesi gerektiğini, takımın onu kadrosunda görmek istediğini ve teknik direktöre onu bizzat kendisinin getirmesini tavsiye ettiğini söylemiş.

Muhteşem çıkış ve fiziksel durum

Yeni takımındaki ilk maçı olan MK Dons karşılaşmasında Mateus Fernandes kendini göstermeyi başardı. Ceza sahası dışından harika bir şut çıkararak kariyerinin en güzel gollerinden birini attı ve bu golü en sevdiği gol olarak nitelendirdi.

Buna rağmen, sezon öncesi kampında teknik direktör Roberto De Zerbi oyuncunun sağlığına temkinli yaklaşıyor. Chelsea maçında forma giymeyen orta saha oyuncusu hakkında uzman isim, herhangi bir risk olmadığını ve futbolcunun her an oynamaya hazır olduğunu doğruladı.