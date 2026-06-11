Kyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladı

·31·Spor
Kyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladı

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Kyle Walker, Thomas Tuchel yönetimindeki takımda Jude Bellingham'ın yeri hakkındaki tartışmalara değindi. Son dönemde Aston Villa orta sahası Morgan Rogers'ın gösterdiği harika performans nedeniyle Real Madrid yıldızının yedek bırakılması yönündeki çağrılar artmıştı. Ancak Walker, Bellingham'ın sahadaki benzersiz ağırlığının milli takım için hala vazgeçilmez bir faktör olduğunu düşünüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi oynadığı son hazırlık maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 10 numara pozisyonunda görev yapan Bellingham, Anthony Gordon'ın kazandırdığı penaltıyla sonuçlanan atağın organizasyonunda aktif rol oynadı. Buna rağmen Tuchel'in elindeki kadroda rekabet kızışıyor: Morgan Rogers ilk 11 için, Marcus Rashford ise sol kanatta Gordon ile ciddi bir rekabet içinde.

Manchester City'nin eski savunmacısı, The Sun gazetesindeki köşesinde taktiksel durumu analiz etti. "Thomas Tuchel için kilit pozisyonlarda zor bir seçim süreci var. Jude Bellingham veya Morgan Rogers konusu, ayrıca sol kanatta Gordon ve Rashford arasındaki rekabet. Benim için şu an Jude bir adım önde, ancak bu durum Morgan'ın yeteneğini küçümsemez. Onunla Manchester City'de birlikteydim, çok çalışkan bir çocuk" diye yazdı Walker.

Walker, Bellingham'ın sahadaki varlığının rakip savunmacıları sürekli tedirgin ettiğini vurguladı. Morgan Rogers'ın kısa sürede bu seviyeye çıkması ve Real Madrid yıldızıyla rekabet etmesi, büyük potansiyelinin bir kanıtı. Rogers daha önce Middlesbrough ve Aston Villa formalarıyla kendini göstererek Avrupa kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nın "L" grubunda Gana, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak. 2018 yarı finalindeki mağlubiyeti hatırlatan Walker, Hırvatistan'ın asla küçümsenmemesi gerektiğini belirtti: "Hırvatistan'ın 2022'de Brezilya'yı turnuva dışı bıraktığını unutmamak lazım. Kadrolarında başarılı bir jenerasyon değişimi yaptılar ve sürpriz sonuçlar almaya muktedirler."

İngiltereJude BellinghamReal MadridKyle WalkerDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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