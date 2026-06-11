David Seaman, Manchester United'ı eleştirdi ve Fernandes'i küçümsedi

Arsenal efsanesi David Seaman, Manchester United'ın son maçlarına sert bir eleştiri getirerek, Bruno Fernandes'in "kötü" bir takımda öne çıkmanın kolay olduğunu vurguladı. Eski İngiliz kaleciye göre, yılın en iyi oyuncusu ödülü Manchester United kaptanına değil, şampiyon olan Arsenal'in yıldızlarına verilmeliydi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

2025-26 sezonunun büyük bölümünde Manchester United zorluklar yaşamasına rağmen, Bruno Fernandes 21 asist ile İngiltere Premier Ligi rekorunu kırdı. İstikrarlı performansı, Michael Carrick yönetimindeki takımın puan tablosunda üçüncü sıraya yükselmesinde ve Şampiyonlar Ligi biletini almasında belirleyici rol oynadı. Sonuç olarak, Portekizli orta saha oyuncusu sezonun en iyi oyuncusu ve oyun kurucusu seçildi.

Ancak Seaman bu başarıları yüksek değerlendirmedi. "Bruno iyi oynadı ama Manchester United sezon başında hiçbir seviye gösteremedi. Çevrenizdeki takım arkadaşlarınız kötü oynadığında öne çıkmak kolaydır. David Raya, Declan Rice ve Gabriel gibi futbolcular ise tüm takım mükemmel performans sergilese de liderliği bırakmayarak şampiyonluğa ulaştılar. Bence yılın en iyi oyuncusu kazanan takımın kadrosundan seçilmeli" dedi Seaman.

Eski kaleci, Emirates Stadyumu'ndaki mevcut nesli, özellikle de David Raya'yı özel olarak övdü. Seaman'a göre, kaleciler genellikle bireysel ödüllerden uzak kalsa da, İspanyol eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla bunu hak ettiğini kanıtladı. Declan Rice ve David Raya arasındaki rekabette kalecinin şansını daha yüksek gördü.

Rekorlarla tamamlanan iç ligin ardından, Bruno Fernandes şimdi dikkatini Portekiz milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansına çevirecek. Portekizliler grup aşamasında Curaçao, Özbekistan ve Kolombiya milli takımlarına karşı mücadele edecekler.