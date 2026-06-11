FIFA, zaman geçirmeye karşı devrim niteliğinde yeni kurallar getirmeyi planlıyor

Kuzey Amerika kıtasında 2026 Dünya Kupası'nın sıcak ve yoğun karşılaşmaları devam ederken ve milli takımımız tarihi yolculuğuna başlamak üzereyken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) milyonların oyununun cazibesini artırmaya yönelik küresel yenilikler hazırlıyor. Futbol maçlarında taraftarların haklı tepkilerine neden olan en acı sorunlardan biri olan zaman geçirme ve oyun temposunu yapay olarak düşürme durumlarına karşı sert önlemler alınacak. İspanya'nın saygın ve popüler «El Mundo» gazetesinin paylaştığı son bilgilere göre, Gianni Infantino liderliğindeki kuruluş, yakın gelecekte futbol dünyasını kökten değiştirecek bir dizi devrim niteliğinde kuralı uygulamaya koymayı planlıyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, yeni kurallar sadece maçların net oyun süresini uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda sahadaki dinamizmi ve hızı da sağlayacak. Bu proje kapsamında aşağıdaki önemli değişiklikler bekleniyor:

Kaleciler ve taç atışları için «5 saniyelik» katı sınır

Artık oyunda üstünlüğü elinde bulunduran takımın kalecilerinin topu oyuna sokarken saniye «çalması» kesinlikle yasaklanacak. Eğer kaleci kale vuruşunu (golden sonra veya top oyun alanını terk ettiğinde) kullanırken beş saniyeden fazla zaman harcarsa, hakem oyunu durduracak ve beklenmedik bir şekilde rakip takım lehine köşe vuruşu (korner) kararı verecek. Bu, kaleciler için şüphesiz çok ciddi bir uyarı olacaktır.

Benzer katı ve hızlı düzenleme, taç atışları sırasında da geçerli olacak. Topu eline alan futbolcu, belirlenen beş saniyelik süre içinde topu oyuna sokamazsa, taç kullanma hakkı otomatik olarak rakip takım oyuncularına geçecek. Bu kurallar, futbolcuları sahada çok hızlı ve tetikte hareket etmeye zorlayacak.

«Sakatlık simülasyonu»na karşı 1 dakikalık kısıtlama

Futbol taraftarlarını en çok sinirlendiren durumlardan biri de maç sonlarında oyuncuların yere yatıp zaman geçirmeleridir. FIFA bu soruna da son derece mantıklı ve adil bir çözüm buldu. Yeni kurala göre, bir futbolcunun sakatlanması nedeniyle hakem oyunu durdurmak zorunda kalırsa, o oyuncu tıbbi yardım aldıktan sonra mutlaka oyun alanını terk etmek zorundadır.

En önemli nokta ise, saha dışında en az bir dakika kalmasının kesin olarak belirlenmesidir. Bu zorunlu süre tamamen dolduktan sonra, baş hakemin izniyle futbolcu tekrar yeşil sahaya dönüp mücadeleye katılabilecek. Bu kural, sahada yapay olarak sakatlık simülasyonu yapan oyuncuları cezalandırarak ve takımlarının bir dakika boyunca eksik oynamasını sağlayarak adaleti tesis edecektir.

Analistlere göre, bu kurallar futbol tarihindeki en büyük reformlardan biri olacak ve maçların daha yoğun, gol dolu ve en önemlisi izlenebilir geçmesini garanti edecek. Bakalım FIFA bu devrim niteliğindeki değişiklikleri hangi turnuvadan itibaren resmen yürürlüğe koyacak.

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