Xiaomi Cilt Temasından Sonra Çalışan Ultra Kompakt Tıraş Makinesini Tanuttu

·206·Teknoloji
Xiaomi Cilt Temasından Sonra Çalışan Ultra Kompakt Tıraş Makinesini Tanuttu

Xiaomi, teknoloji meraklıları ve günlük kullanımda rahatlığa önem veren kullanıcılar için tasarlanan yeni cihazı Mijia Portable Electric Shaver Pro taşınabilir elektrikli tıraş makinesini tanıttı. ixbt.com sitesinin haberine göre, bu gadget ultra kompakt boyutları ve otomatik kontrol fonksiyonu ile öne çıkıyor ve şimdiden Xiaomi Youpin kitle fonlaması platformunda duyuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin başlangıç fiyatı 349 yuan (yaklaşık 52 ABD doları) olarak belirlense de, satışların ilk aşamasında Xiaomi kullanıcılara indirim sunuyor. Buna göre, ön sipariş döneminde cihazı 296,65 yuan veya yaklaşık 44–45 dolara satın almak mümkün olacak. Çin pazarında bu ön sipariş sürecinin önümüzdeki günlerde resmi olarak başlaması bekleniyor.

Premium Tasarım ve İleri Teknolojiler

Dış görünümüne ve malzeme kalitesine özellikle dikkat edilen Mijia Portable Electric Shaver Pro, alüminyum alaşımından üretilmiş yekpare metal bir gövdeye sahip. Üretici, kullanıcılara kendi tarzlarını seçme imkanı sunmak için cihazı altın, gümüş ve koyu gri olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunuyor.

Cihazın temel teknik özelliklerinden biri olarak yeni nesil bıçak sistemi gösteriliyor. Tıraş makinesi, çift halkalı ağ ve paslanmaz çelikten yapılmış keskin bıçaklarla donatılmıştır. Xiaomi, bu tür bir tasarımın farklı yönlerdeki sakal tellerini daha verimli yakaladığını, takılma olasılığını keskin bir şekilde azalttığını ve kullanım sürecini olabildiğince pürüzsüz ve konforlu hale getirdiğini vurguluyor.

Akıllı Fonksiyonlar ve Su Koruması

Günlük kullanımı daha da kolaylaştırmak amacıyla mühendisler tıraş makinesine özel akıllı bir sensör yerleştirdiler. Bu sensör, cilt ile fiziksel temas kurulduğunda motoru otomatik olarak çalıştırır ve bunun aksine cihaz yüzden uzaklaştırıldığında motoru derhal kapatır. Bu ise pil tasarrufu sağlamaya ve kullanımı sezgisel hale getirmeye hizmet ediyor.

Ayrıca gövde IPX8 standardına uygun olarak sudan tamamen korunmaktadır, bu da tıraş makinesini doğrudan akan su altında yıkayarak temizleme imkanı sunar. Cihazın bağımsız çalışmasından entegre pil sorumludur ve şarj edilmeden 60 güne kadar hizmet verebilir. Dahası, kullanıcıların rahatlığı için tıraş makinesini şarj olma sürecinde bile kullanma imkanı korunmuştur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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