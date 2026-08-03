Frank Lampard, Mykhailo Mudryk'i takımına çağırıyor

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Frank Lampard, Mykhailo Mudryk'i takımına çağırıyor

İngiltere Premier Lig'e yükselme mücadelesine hazırlanan Coventry City'nin teknik direktörü Frank Lampard, kadroyu güçlendirmek için sürpriz bir adım atarak Chelsea kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'i kadrosuna katmayı planlıyor. The Sun'ın haberine göre, efsanevi orta saha oyuncusu yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan Ukraynalı futbolcuya yeni bir fırsat sunmak istiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre Coventry City yönetiminin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek istediği belirtiliyor. Frank Lampard, Stamford Bridge'deki bağlantılarını kullanarak hücum hattını güçlendirmek ve baskıdan uzak bir ortamda oyuncunun formunu yeniden kazanması için uygun koşullar yaratmak istiyor.

Doping skandalı ve diskalifiye sürecinin sonu

Mykhailo Mudryk için son yıllar kariyerinin en zorlu sınavlarıyla geçti. Kasım 2024'ten bu yana meldonyum maddesi tespiti nedeniyle geçici olarak futboldan men edilen futbolcu, uzun süren soruşturmaların ardından nihayet profesyonel kariyerine devam etme hakkını kazandı. İngiltere Futbol Federasyonu soruşturmayı kapatarak, futbolcunun çektiği cezayı göz önünde bulundurarak cezanın tamamlandığını onayladı.

Ukraynalı futbolcu bu dönemin kariyerindeki en ağır sınav olduğunu vurguladı. «Bu kariyerimin en zor dönemiydi. Ben asla kasıtlı olarak yasaklı maddeler almadım» — diyerek duygularını paylaştı Mudryk. Futbolcu, adil rekabet ilkelerine olan bağlılığını hatırlatarak zor günlerde kendisini destekleyen yakınlarına teşekkür etti.

Chelsea'deki geleceği ve teknik direktörlerin görüşü

Hatırlatmak gerekirse, Mykhailo Mudryk 2023 yılında 89 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Oyuncu, Frank Lampard'ın Londra kulübündeki ikinci dönemi sırasında 8 maçta forma giymişti. Ancak şu anda takımı çalıştıran Xabi Alonso, futbolcunun hızla ilk 11'e dönmesi konusunda temkinli yaklaşıyor.

İspanyol teknik adam, uzun bir aradan sonra futbolcunun fiziksel durumunu değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirtti. Xabi Alonso, Mudryk'in aklanmasından duyduğu memnuniyeti gizlemezken, maç efrasını (maç kondisyonunu) yakalaması için belirli bir süreye ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bu nedenle Coventry City gibi kulüplerden gelen kiralama teklifleri tüm taraflar için ideal bir çözüm olarak görülüyor.

Frank LampardMykhailo MudrykChelseaCoventry CityPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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