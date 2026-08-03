Vinicius Junior Real Madrid'e döndü ve Arsenal'in planlarını etkiledi

Londra kulübü Arsenal, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katma çabalarında ilk ciddi engelle karşılaştı. Goal.com'un haberine göre, çıkan söylentilere rağmen hücum oyuncusu İspanya başkentine dönerek Real Madrid antrenörlük tesislerine katıldı ve bu durum "Topçular"ın yaz transfer planına ciddi bir darbe vurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pazartesi sabahı erken saatlerde Brezilyalı futbolcu siyah bir BMW araçla Valdebebas tesislerine geldi. Kulübün resmi açıklamasına göre, sahaya çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneyi ziyaret etti. 26 yaşındaki futbolcunun dönüşü, yeni teknik direktör yönetimindeki gelecek sezon için hazırlık yapma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Arsenal ve Mikel Arteta'nın planlarındaki değişiklikler

Futbolcunun Madrid kulübündeki geleceği şu an için belirsizliğini koruyor, çünkü mevcut sözleşmesinin bitimine sadece 12 ay kaldı. Henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı; bu da kariyerine başka bir takımda devam edebileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kariyerinin en büyük transferini gerçekleştirmek için bizzat çaba sarf ediyor. İspanyol basınının haberlerine göre, Londra kulübünün çalıştırıcısı Vinicius'u Premier League'e taşınmaya ikna etmek için doğrudan müzakereler yürütüyor ve tüm takım projesini onun yeteneklerine göre kurmayı teklif etti.

Transfer piyasasındaki durum ve gelecekteki olasılıklar

Vinicius şimdilik Real Madrid formasıyla hazırlıklara başlamış olsa da, Arsenal durumu yakından takip ediyor ve her türlü değişikliğe hazır duruyor. Bu adım, Londra ekibinin transfer piyasasındaki yeni kararlılığının bir göstergesidir.

Kulüp, Premier League'deki şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanırken dünyanın en iyi oyuncularını hedefliyor. Şimdilik futbolcu Real Madrid forması giymeye devam ediyor, ancak sözleşme uzatılmadığı sürece transfer söylentilerinin devam edeceği kesin.