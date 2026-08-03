Liverpool, Cody Gakpo'yu satmayacağını Tottenham'a kesin bir dille bildirdi

·59·Spor
Liverpool, Cody Gakpo'yu satmayacağını Tottenham'a kesin bir dille bildirdi

İngiltere'nin Liverpool kulübü, forvet Cody Gakpo hakkındaki kararlı tutumunu açıkladı ve Tottenham'ın ciddi ilgisine rağmen Hollandalı futbolcuyu satma niyetinde olmadığını belirtti. talkSPORT'un haberine göre, Londra kulübü yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük harcamalar yapmaya hazır olmasına rağmen, Merseyside ekibi liderini kadroda tutmaya karar verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, yaz transfer döneminde takımını aktif olarak yenilemeye devam ediyor. İtalyan uzman, hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Gakpo'yu öncelikli hedeflerden biri olarak belirlemişti. Londra ekibinin transfer ücreti konusunda ciddi bir teklif hazırladığı ve Liverpool'un futbolcu için 70 milyon sterlin civarında bir rakam talep edeceği tahmin ediliyordu.

Liverpool için sportif proje mali kârdan üstün

Ancak PSV Eindhoven kulübünden daha önce transfer edilen futbolcu için böyle bir teklif büyük kâr getirebilecek olmasına rağmen, Anfield'daki sportif proje şu anda ilk sırada yer alıyor. Cody Gakpo'nun Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmekte olup, bu durum kulübe müzakerelerde üstünlük sağlamakta ve deneyimli forvetin ayrılmasına izin vermemektedir.

Tottenham için ise bu yaz transfer piyasası oldukça aktif geçiyor. De Zerbi'nin takımı transfer rekorlarını iki kez kırarak önce West Ham'dan 85 milyon sterline Matheus Fernandes'i, ardından da 100 milyon sterlin karşılığında Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Yine de Liverpool'un kendi futbolcusunu bırakmama konusunda başka ciddi nedenleri de var.

Kkadrodaki sakatlıklar ve teknik direktör Andoni Iraola'nın planları

Merseyside ekibi, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde ciddi bir sakatlık krizinden geçiyor. Özellikle takımın ana forveti Hugo Ekitike'nin Aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 2026'nın başlarına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu durum Iraola'yı zor durumda bırakırken, Gakpo'nun hem merkezde hem de kanatlarda oynayabilme yeteneğini kulüp için paha biçilmez kılıyor.

Liverpool'un Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalıştığı söintlense de, diğer kanat oyuncuları yeterince üst düzey deneyime sahip değil. Deneyimli isimlerin yanı sıra kadroda 17 yaşındaki Rio Ngumoha ve yeni transfer Víctor Muñoz da bulunuyor. 2025 yılında kulüple Premier League şampiyonluğu kazanan Gakpo ise Iraola'nın kaybetmek istemediği istikrarı sağlıyor.

GOAL.com'un aktardığına göre, geçen sezon Hollandalı futbolcu tüm kulvarlarda 52 maça çıkmış ve Alexander Isak ile Hugo Ekitike'nin yokluğunda 9 gol ve 6 asiste imza atmıştı. Kesinlikle bu faktörler ve takımın önündeki zorlu sezon, Liverpool yönetimi kararında kararlı durmaya zorluyor.

LiverpoolTottenhamCody GakpoTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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