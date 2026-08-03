Roberto De Zerbi, Cristian Romero'nun geleceğine açıklık getirdi

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, defans oyuncusu Cristian Romero'nun Inter'e olası transferi hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Goal.com'un haberine göre, Arjantinli futbolcu İtalyan devinin bir numaralı transfer hedefi haline gelmesine rağmen, Londra kulübünün çalıştırıcısı oyuncuyla yaptığı görüşmelerde sadece antrenmanlara dönüşünü ele aldıklarını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son haftalarda Arjantin'den çıkan haberlerde, Premier League temsilcisinin oyuncu için yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Oysa defans oyuncusu kısa süre önce Tottenham ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamış ve takım kaptanlığı unvanını da almıştı.

Transfer söylentileri ve oyuncunun durumu

De Zerbi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Romero'nun transfer piyasasındaki dedikodulara kulak asmadığını ve aralarındaki iletişimin tamamen antrenman planlarına odaklandığını belirtti. Oyuncuya Londra'ya dönüş zamanı hakkında mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Tottenham'ın Sydney'de Chelsea ile oynadığı hazırlık maçında Romero'nun forma giymemesi, takımdan ayrılacağı yönündeki tahminleri daha da güçlendirdi. Ancak kulüp yönetimi, futbolcunun sezon öncesi kampına geç katılmasının sebebinin kendisine Dünya Kupası finalinden sonra verilen ek dinlenme süresi olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Inter'in ilgisi ve müzakereler

Öte yandan Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, kulübün Romero'yu savunma hattını güçlendirmek adına ana aday olarak gördüğünü gizlemedi. Transfer müzakerelerinin şimdiden ciddi bir aşamaya geçtiği, hatta oyuncunun temsilcilerinin Milano şehrinde İtalyan kulübünün yönetimiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

İtalyan devi bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla sonuçlandırmayı planlıyor. Buna rağmen Tottenham taraftarları, 34 milyon sterlinlik fiyatın futbolcunun takımdaki statüsüne pek uygun olmadığını ve değerini tam olarak karşılamadığını dile getiriyorlar.