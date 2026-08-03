Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, transfer dönemindeki ilk adımları ve kadrodaki değişiklikler hakkındaki görüşlerini açıkça dile getirdi. GOAL.com'un haberine göre, Portekizli uzman kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyip dönen futbolcuların, özellikle de Samuel Chukwueze'nin geleceği konusunda kesin bir karar aldı. Amorim, bire bir durumlarda rakiplerini çalımlayabilen yaratıcı oyuncuların takıma su ve hava gibi lazım olduğunu vurgulayarak, Nijeryalı kanat oyuncusunun Milan kadrosunda kalacağını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2000'li yıllardan bu yana ilk kez Milan kulübü ağustos ayının başına kadar tek bir futbolcusunu bile satmadı. Yeni yönetim transfer pazarındaki karmaşık süreçlere uyum sağlama dönemini yaşarken, teknik heyet sezon öncesi kampında mevcut kaynakları dikkatlice incelemeye karar verdi. Özellikle Fulham kulübünün sözleşmedeki 24 milyon euroluk satın alma opsiyonundan vazgeçip Chukwueze'yi geri göndermesinin ardından Milan yönetimi bir hayal kırıklığı yaşamadı. Aksine Ruben Amorim, futbolcunun teknik yeteneklerini yüksek değerlendirerek ona bir şans vermeye karar verdi.

Amorim'in taktik planlarında Chukwueze'nin yeri

Sezon öncesi kampının ilk gününde Amorim, Samuel'i dörtlü orta sahanın sağ kanadına yerleştirdi. Bu rol, futbolcunun zamanında Villarreal formasıyla parlak bir oyun sergilediği dönemi hatırlatıyor. O zamanlar sağ kanattan hareket edip içeriye kat ederek rakip kaleler önünde büyük tehlike yaratırdı. Amorim, tanıtım basın toplantısında bu konuya özellikle değindi.

«Chukwu bizimle kalacak. Rakibini doğrudan çalımlayabilen oyunculara ihtiyacımız var. Dışarıdan futbolcu aramadan önce içeriye daha iyi bakmalıyız. Eğer futbolcular iyi oynarsa ve teknik direktörün talimatlarını yerine getirirse, onlar için kadroda yer buluruz», — diye vurgulamıştı Ruben Amorim. Uzman isim, Nijeryalı kanat oyuncusunun takıma başka taktik formasyonların uygulanmasında da ek alternatif seçenekler sunacağına inanıyor.

İngiltere'deki deneyim ve yeni meydan okuma

Geçen sezon Fulham forması giyen Samuel Chukwueze, Premier Lig'de 23 karşılaşmada sahaya çıkıp tüm turnuvalar dahil 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Her ne kadar istatistikleri çok göz alıcı görünmese de çevikliği ve yüksek hızıyla akıllarda kaldı. Özellikle Manchester City takımına karşı oynanan mücadeledeki güven dolu oyunu Pep Guardiola'nın bile övgüsünü kazanmıştı.

Fulham'daki dönem, futbolcuya kendine olan güvenini geri kazanmasında yardımcı oldu. Milan'daki ilk iki sezonu pek başarılı geçmemiş olsaaqueous da, artık Chukwueze en iyi formunu yeniden yakalamak ve takımdan ayrılmamak için tüm gücünü vermeye hazır. Sağ kanattaki rekabette Athekame ile mücadele etmesi beklenirken, Alexis Saelemaekers'in ise daha çok sol kanatta görev yapması tahmin ediliyor.