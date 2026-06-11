Harry Kane ve Bayern arasında sözleşme anlaşmazlığı yaşandı

Harry Kane ve Bayern arasındaki görüşmelerde beklenmedik sorunlar ortaya çıktı. İngiltere milli takım kaptanı Münih ekibinin ana forveti olmaya devam etse de, sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi. Kicker'in haberine göre taraflar, yeni anlaşmanın süresi ve mali şartları konusunda ortak bir noktada buluşamıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Mevcut sözleşme 2027'ye kadar devam etse de, Avrupa'nın birçok zengin kulübü durumu yakından takip ediyor. Bayern yönetimi Dünya Kupası'na kadar Kane ile anlaşamazsa, yaz transfer döneminde gelen büyük teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Forvetin temsilcilerine şimdiden birkaç takımdan ilgi olduğu belirtiliyor.

Geçen sezon Harry Kane, Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı, 61 gol attı ve 7 asist yaptı. Takımıyla Almanya'da "altın duble" yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Ayrıca 36 golle Erling Haaland gibi rakiplerini geride bırakarak Avrupa "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandı.

32 yaşındaki forvet, kendisini "Altın Top" ödülü için ana adaylardan biri olarak görüyor. L'Equipe'e verdiği röportajda: "Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım goller göz önüne alındığında, yarışta olduğum kesin. Özellikle İngiltere milli takımı Dünya Kupası'nı kazanırsa, ödülün bir İngiliz futbolcuya gitmesini hayal etmek zor değil" dedi.