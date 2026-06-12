Manchester City, Elliot Anderson için rekor bir teklif yaptı

Dünya Kupası'nın ateşli ve heyecan verici maçları okyanusun ötesinde devam ederken, İngiltere Premier Ligi (EPL) devleri arasındaki transfer pazarı da gerçek bir su altı yanardağına dönüştü. Özellikle Bernardo Silva'nın Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olmasının ardından orta sahayı güçlendirmek isteyen Manchester City, transfer döneminde sansasyonel ve tarihi bir hamle yapmaya başladı. "City" yönetimi, Nottingham Forest'ın yetenekli orta sahası Elliot Anderson'ı kadrosuna katmak için ikinci kez resmi teklifte bulundu ancak beklenmedik bir şekilde yine ret cevabı aldı.

Dünyaca ünlü ve prestijli BBC Sport haberine göre, Manchester ekibinin yaptığı ikinci mali teklif nakit olarak 106 milyon sterlintutarındaydı. Dikkat çekici olan ise, sözleşmedeki çeşitli başarı bonusları ve ek ödemelerle birlikte bu toplam tutarın astronomik bir seviye olan 122 milyon sterlinekadar çıkabilmesiydi. Ancak "Orman Korucuları" (Nottingham), liderlerini bu kadar büyük bir meblağ karşılığında bile kolayca bırakmak istemiyor.

Tarihi rekorun eşiğindeki İngiliz yetenek

Eğer iki taraf transfer pazarında bu anlaşmaya varabilirse, şu anda sadece 23 yaşında olan çok yönlü orta saha oyuncusu, futbol tarihindeki en pahalı ve rekor kıran İngiliz futbolcu olarak tarihe geçecek. Bugüne kadar bu unvan ve rekor, 2023 yazında West Ham'dan Arsenal'e 105 milyon sterlin karşılığında transfer olan Declan Rice'a aitti. Enzo Maresca ise bu rekoru kırmaya tamamen hazır.

Elliot Anderson, futbolun inceliklerini efsanevi Newcastle United akademisinde öğrendi ve bu kulübün altyapısından yetişti. 2024 yılında sadece 15 milyon sterlin karşılığında Nottingham Forest'a katılmıştı. Kısa sürede transfer değerinin birkaç kat artması takdire şayan.

Yetenekli futbolcu, geride kalan zorlu sezonda EPL kapsamında tam 38 maçta (tüm kulvarlarda) forma giydi ve dört güzel gole imza attı. Toplamda Nottingham formasıyla 92 maça çıkan oyuncu, altı kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının Premier Lig'de kalmasına büyük katkı sağladı.

Güvenilir kaynaklar, Manchester City'nin bu ret cevabından sonra pes etmeye niyeti olmadığını belirtiyor. Kulüpler arasındaki yoğun ve gergin müzakerelerin, Dünya Kupası devam ederken bile kararlı bir şekilde sürmesi bekleniyor. Yakında yeni bir rekora tanıklık edersek şaşırmamak gerek.

Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transfer detaylarını, EPL kulüplerinin yeni sansasyonel transferlerini ve Dünya Kupası'ndan tüm özel haberleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!