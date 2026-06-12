Real, savunmayı güçlendirmek için Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor

·66·Spor
Real, savunmayı güçlendirmek için Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça dev kulüpler arasındaki gizli ve açık rekabet kızışıyor. Şu anda Londra'nın Arsenal kulübünde başarıyla forma giyen yetenekli İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, Real Madrid yönetimi ve scoutlarının dikkatini çekti. Eflatun-beyazlılar, bu oyuncuyu mevcut transfer dönemindeki en öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Futbol dünyasının en güvenilir ve nüfuzlu kaynaklarından biri olan ünlü muhabir Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı özel bilgilere göre, Madrid kulübü yetkilileri İtalyan savunmacının menajerleri ve resmi temsilcileriyle olası transfer şartları üzerine ilk görüşme turuna başladı.

Yeni teknik direktörün taktiksel planları

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak atanan efsanevi Jose Mourinho, takımın savunma hattını kökten değiştirmeyi ve burayı hem merkezde hem de sol kanatta aynı yüksek seviyede oynayabilen çok yönlü bir futbolcuyla güçlendirmeyi talep ediyor. Genç Calafiori, 'Özel'in bu kesin taktiksel taleplerine tam olarak uyuyor.

Aynı zamanda Madrid devinin kısa listesinde sadece Arsenal oyuncusu yer almıyor. Kulüp, savunmayı güçlendirmek için alternatif bir seçenek olarak Manchester City formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Hırvat savunmacı Josko Gvardiol'u da ciddi şekilde değerlendiriyor.

Madrid'in radarındaki iki ana adayın mevcut transfer verilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Futbolcunun adı

Mevcut kulübü

Tahmini piyasa değeri

Sözleşme bitişi

Futbolcunun avantajı

Riccardo Calafiori

Arsenal (Londra)

55 milyon Euro

2029 yazı

Çok yönlülük, kanat ve merkezde oynama

Josko Gvardiol

Manchester City

Yüksek transfer bedeli

Uzun vadeli sözleşme

Fiziksel güç, büyük tecrübe

Sözleşme maddeleri ve finansal yönler

Şu anda 24 yaşında olan yetenekli İtalyan kanat savunmacısının transfer piyasasındaki tahmini değeri 55 milyon Euro civarında değerlendiriliyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek Madrid kulübü için kolay olmayacak. Çünkü futbolcunun Londra'nın Arsenal takımıyla olan mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor ve 'Topçular' liderlerini ucuza bırakmak istemiyor.

Uzman görüşü: Futbol analistleri, Jose Mourinho'nun bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Madrid ekibinin önümüzdeki 5-6 yıl boyunca sol kanat ve savunma merkezindeki sorunları tamamen unutacağını belirtiyor. Ancak Arsenal'in katı tutumu, transfer bedelinin daha da artmasına neden olabilir.

Eflatun-beyazlıların yaz transfer dönemindeki bu ses getiren hamlesinin nasıl sonuçlanacağını, dünya futbolundaki en son gelişmeleri, transferleri ve spor dünyasına dair özel haberleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!

Real MadridRiccardo CalafioriArsenalJosé MourinhoManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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