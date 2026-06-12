Javier Aguirre, Güney Afrika galibiyetinden tam olarak memnun kalmadı

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu görkemli ve tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası, ilk heyecan verici anlarını başlattı. Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni (JAR) 2-0 mağlup eden Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre, maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, üç puanın alınmasına rağmen öğrencilerinin sahada sergilediği oyundan tam olarak memnun kalmadığını ve takımdan daha fazlasını beklediğini gizlemedi.

Meksikalı hocaya göre, büyük bir turnuvaya başarılı bir başlangıç yapmak olumlu olsa da taktiksel görevler tam olarak yerine getirilmedi.

Teknik direktörün maç analizi

Takımın oyununu dikkatle değerlendiren Javier Aguirre, karşılaşmanın iki farklı tempoda geçtiğini vurguladı:

İlk yarıdaki eksiklikler: «İlk yarıda ikinci golü bulamadık. Pozisyonlar yakaladık, hatta direkten dönen sert bir şutumuz vardı. O anlarda farkı açabilseydik, oyunun kontrolü tamamen bize geçecekti» dedi.

İkinci yarıdaki gevşeme: Aguirre'ye göre, ikinci gol atıldıktan sonra futbolcular zihinsel olarak biraz rahatladılar. Oysa o sırada kadroda yeterli güç ve şiddet vardı, farkı daha da açmak için çok uygun fırsatlar doğdu ancak bunları kullanırken soğukkanlılık eksikti.

Aşağıdaki tablo aracılığıyla açılış maçının ana hatlarını ve teknik direktör tarafından kaydedilen önemli noktaları net bir şekilde görebilirsiniz:

Maç evresi Takımın hareketi Teknik direktörün eleştirisi Olumlu yönler Sonraki etkisi İlk yarı Aktif ataklar, direkten dönen şut Gol yollarında yavaşlık Erken gelen gol Kontrolü elde tutma İkinci yarı İkinci gol ve kırmızı kart Golden sonraki gevşeme Raul Jimenez'in aktifliği Kadroda zorunlu değişiklik

Liderlerin durumu ve kırmızı kart sorunu

Deneyimli uzman, milli takım forveti Raul Jimenez'in şu anki formuna çok yüksek not verdi: «Raul disiplinli ve harika bir çocuk. Şu an fiziksel olarak oldukça zinde ve güç dolu. En önemlisi, bu Dünya Kupası'nın tam olarak onun turnuvası olacağına kendisi de kesinlikle inanıyor» diyerek oyuncunun azmini takdir etti.

Kırmızı kart hakkında: «Sahada Cesar Montes'in atılması planlarımızı biraz zorlaştırdı. Basit bir pozisyonda topu rakibe kaptırdık ve Cesar savunmada risk almak zorunda kaldı. Doğru, o pozisyonda kalemizdeki tehlike o kadar büyük değildi ama modern futbol kuralları bunu gerektiriyor ve buna alışmak zorundayız» diyerek sözlerini tamamladı.

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