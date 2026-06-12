Alvaro Morata'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: O tarihin en iyisi

Milan'ın golcüsü Alvaro Morata, Real Madrid ve Juventus'ta birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İspanyol forvet, Portekizli yıldızın saha dışındaki cömertliğinden ve genç oyunculara verdiği destekten bahsetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. kaynaklıdır.

El Camino de Mario podcast'ine konuk olan Morata, Real Madrid'deki ilk yıllarını hatırlayarak Cristiano Ronaldo'nun genç oyunculara sürekli hediyeler verdiğini söyledi. Morata'ya göre Ronaldo, sezon öncesi kamplarında gençlere iPad, cep telefonu ve parfüm hediye ediyordu. Bu davranışları "harika" olarak nitelendiren Morata, yıldız futbolcunun kendisine her zaman özel bir ilgi gösterdiğini vurguladı.

Morata, Ronaldo'nun sadece cömertliğini değil, profesyonelliğini de övdü. İspanyol oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun uzun deplasmanlardan geç dönüldüğünde bile sıkı antrenman disiplininden asla taviz vermediğini belirtti. Morata, bu çalışkanlığı nedeniyle onu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak görüyor.

Golcü oyuncu ayrıca, Real Madrid ve Barcelona arasındaki yoğun rekabet döneminde Ronaldo'nun takım arkadaşlarından beklediği yüksek standartlara da değindi. Alvaro Morata, "İlk yıllarımda çok gençtim ve onun seviyesindeki beklentilere alışık değildim. Ancak zamanla neden bu kadar talepkar olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.