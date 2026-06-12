Ousmane Dembele, Kylian Mbappe hakkındaki eleştirileri haksız buldu

·2·Spor
Ousmane Dembele, Kylian Mbappe hakkındaki eleştirileri haksız buldu

PSG forveti Ousmane Dembele, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Kylian Mbappe hakkındaki spekülasyonların ve eleştirilerin aşırıya kaçtığını vurguladı. Ona göre, dünya futbolunun yıldızı üzerindeki baskı çoğu zaman sporun sınırlarını aşıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Mbappe, son bir yıl içinde hem saha içindeki performansı hem de özel hayatı nedeniyle en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Dembele, Marca'ya verdiği röportajda, forvetin her hareketinin, hatta küçük detayların bile medya tarafından abartılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Ona karşı çok haksız davranıyorlar. Kylian harika bir futbolcu olduğu için eleştiriler normalin üzerine çıktı. Onu uzun zamandır tanıyorum, saha dışında da harika bir insan. Bazen sırf Kylian Mbappe olduğu için onu aşırı sert eleştiriyorlar" dedi Dembele.

Kanat oyuncusu, Mbappe'nin giyim tarzı veya krampon bağcıklarını bağlaması gibi küçük detayların bile büyük bir konu haline getirilmesini eleştirdi. Ona göre insanlar, Mbappe'nin de normal bir insan olduğunu ve olağanüstü bir yeteneğe sahip olmasına rağmen sürekli baskı altında kalmaması gerektiğini unutuyorlar.

Dışarıdan gelen baskılara rağmen, Fransa Milli Takımı soyunma odasında Mbappe'nin itibarı yüksek kalmaya devam ediyor. Dembele, onun takım içindeki önemli rolünü ve liderlik özelliklerini özellikle vurguladı: "Bizimle arası çok iyi. O bizim kaptanımız, liderimiz ve takımımızın en önemli oyuncusu".

Kylian MbappeOusmane DembeleFransaReal MadridPSG
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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