Real Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya itti

·72·Spor
Real Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya itti

Avrupa'nın yeşil sahalarında yaz transfer rüzgarları giderek daha sert esmeye başladı. Bir sonraki sansasyonel ve entrika dolu olay, İngiltere ve İspanya devleri arasında yaşanıyor. Nisan ve Mayıs aylarındaki şiddetli mücadelelerin ardından artık tüm dikkatler kadroları güçlendirmeye çevrildi. Şu anda Manchester City kulübünün ve Hırvatistan milli takımının savunma hattının lideri olan Josko Gvardiol, mevcut kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerini geçici olarak dondurdu. İspanya'nın prestijli AS gazetesinin yayınladığı bilgilere göre, Hırvat yıldızın bu ani kararı almasına Real Madrid kulübünün gösterdiği ciddi ilgi neden oldu.

Madrid ekibinin yeni teknik direktörü, efsanevi Jose Mourinho, 24 yaşındaki bu yetenekli savunmacıyı 'kraliyet kulübü'nün savunmasını güçlendirmek için en ideal ve bir numaralı aday olarak görüyor.

Teknik direktörü cezbeden çok yönlülük

Deneyimli Portekizli uzmanı, özellikle Gvardiol'ün sahadaki çok yönlülüğü, yani taktiksel esnekliği etkiledi. Mourinho'nun planına göre, Hırvat futbolcu hem stoperde hem de sol bekte aynı derecede yüksek seviyede ve güvenilir bir şekilde oynayabiliyor. Bu da Real Madrid'in savunmadaki birkaç zayıf noktasını aynı anda kapatmasını sağlayacak.

Buna rağmen, Manchester City yönetimi yıldızını elden kaçırmamak için ona oldukça avantajlı şartlarla yeni bir sözleşme teklif etmişti. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam etse de, 'City' onu kulübün uzun vadeli geleceğindeki en önemli halka olarak görüyor.

Gvardiol etrafındaki transfer durumu ve kulüplerdeki iç değişimlerin etkisini aşağıdaki tablodan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun kulübü

Sözleşme süresi

Başlıca talip

Transferi etkileyen faktör

Futbolcunun avantajı

Manchester City

2028 yazına kadar

Real Madrid

Josep Guardiola'nın ayrılışı

Hem merkezde hem solda oynaması

Satın alma bedeli (2023)

90 milyon Euro

Jose Mourinho faktörü

Enzo Maresca'nın gelişi

Yüksek fiziksel ve taktiksel hazırlık

Gvardiol'ün ayrılığı durumu değiştirebilir

Yine de Josko Gvardiol'ün kendisi son noktayı koymakta acele etmiyor ve Madrid'den gelen çağrıları dikkatle inceliyor. Jose Mourinho'nun kendisini takımında görmeyi çok istediğinin farkında ve bu yüzden nihai kararını vermek için zaman kazanıyor.

Uzman yorumu: Gazete, bu transferi gerçekleştirmenin Madrid devi için kolay olmayacağını özellikle belirtiyor. Çünkü Manchester City, liderlerini rakiplerine kolay kolay bırakmıyor. Ancak kısa süre önce takımda büyük bir dönem sona erdi; teknik direktör Josep Guardiola kulüpten ayrıldı ve yerine Enzo Maresca geldi. Kulüpteki bu iç değişimler ve yeni taktiksel sistem, futbolcunun gelecekteki kararı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

Hatırlatmak gerekirse, yetenekli savunmacı 2023 yılından beri Manchester City formasını giyiyor. O dönemde Manchester City, onu Almanya'nın RB Leipzig kulübünden rekor bir bedelle 90 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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Josko GvardiolManchester CityReal MadridJosé MourinhoPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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