Manchester City, savunmayı güçlendirmek için Chelsea'nin bekine teklif yaptı

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Premier Lig devleri arasındaki rekabet saha dışına taştı. Mevcut sezondaki çetin mücadelelerin ardından takımlar kadrolarını daha da güçlendirme arayışına girdi. Fransa'nın saygın L'Équipe gazetesinin paylaştığı sansasyonel haberlere göre, Londra ekibi Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto, kariyerine İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City'de devam edebilir.

Kaynağın belirttiğine göre, "City" yönetimi Fransız yeteneğin transferi için Londra ekibine resmi teklifini iletti ve görüşmelerin ilk aşamasını başlattı.

Manchester ekibinin transferdeki hedefi

Manchester City'nin yeni taktik planlarına göre, takımın sağ kanadını daha çevik, hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncuyla takviye etmek öncelikli hedef olarak belirlendi. 23 yaşına giren Malo Gusto ise, "Aristokratlar" kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle kendine uygun yeni meydan okumaları kabul etmeye, yani takımını değiştirmeye hazır oyuncular listesinde yer alıyor. Manchester kulübünün scoutları, Londra ekibindeki bu durumu uzun süredir yakından ve büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Yetenekli Fransız savunmacının geçen sezonki performansı ve güncel transfer verileriyle aşağıdaki tablo üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz:

Oyuncu Adı Mevcut Kulübü Sezon Maçları Gol / Asist Sözleşme Bitişi Piyasa Değeri Malo Gusto Chelsea (Londra) 49 maç 3 gol / 5 asist 2030 yazına kadar 35 milyon Euro

Sözleşme süresi ve mali durum

Malo Gusto, sona eren 2025/26 sezonunda Chelsea formasıyla istikrarlı bir oyun sergileyerek toplam 49 resmi maçta görev aldı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve takım arkadaşlarına 5 gol pası vererek çok yönlülüğünü kanıtladı.

Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Nedeni ise Fransız yıldızın Chelsea ile imzaladığı mevcut iş sözleşmesinin 2030 yılına kadar süren uzun vadeli bir anlaşma olması. Saygın Transfermarkt portalı şu anda oyuncunun gerçek piyasa değerini 35 milyon Euro olarak değerlendiriyor. Buna rağmen, Manchester City'nin mali gücünün Londra ekibini bu anlaşmaya ikna etmek için yeterli olduğu belirtiliyor.

İçeriden analiz: Futbol uzmanlarına göre, Malo Gusto'nun Manchester'a transferi kariyerinde büyük bir dönüm noktası olabilir. "City"nin hücum ağırlıklı oyun tarzı, Fransız savunmacının kanattaki hızlı bindirmelerini ve verimliliğini daha üst seviyeye taşıyacaktır.

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