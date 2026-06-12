Manchester City, savunmayı güçlendirmek için Chelsea'nin bekine teklif yaptı

·37·Spor
Manchester City, savunmayı güçlendirmek için Chelsea'nin bekine teklif yaptı

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Premier Lig devleri arasındaki rekabet saha dışına taştı. Mevcut sezondaki çetin mücadelelerin ardından takımlar kadrolarını daha da güçlendirme arayışına girdi. Fransa'nın saygın L'Équipe gazetesinin paylaştığı sansasyonel haberlere göre, Londra ekibi Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto, kariyerine İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City'de devam edebilir.

Kaynağın belirttiğine göre, "City" yönetimi Fransız yeteneğin transferi için Londra ekibine resmi teklifini iletti ve görüşmelerin ilk aşamasını başlattı.

Manchester ekibinin transferdeki hedefi

Manchester City'nin yeni taktik planlarına göre, takımın sağ kanadını daha çevik, hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncuyla takviye etmek öncelikli hedef olarak belirlendi. 23 yaşına giren Malo Gusto ise, "Aristokratlar" kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle kendine uygun yeni meydan okumaları kabul etmeye, yani takımını değiştirmeye hazır oyuncular listesinde yer alıyor. Manchester kulübünün scoutları, Londra ekibindeki bu durumu uzun süredir yakından ve büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Yetenekli Fransız savunmacının geçen sezonki performansı ve güncel transfer verileriyle aşağıdaki tablo üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz:

Oyuncu Adı

Mevcut Kulübü

Sezon Maçları

Gol / Asist

Sözleşme Bitişi

Piyasa Değeri

Malo Gusto

Chelsea (Londra)

49 maç

3 gol / 5 asist

2030 yazına kadar

35 milyon Euro

Sözleşme süresi ve mali durum

Malo Gusto, sona eren 2025/26 sezonunda Chelsea formasıyla istikrarlı bir oyun sergileyerek toplam 49 resmi maçta görev aldı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve takım arkadaşlarına 5 gol pası vererek çok yönlülüğünü kanıtladı.

Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Nedeni ise Fransız yıldızın Chelsea ile imzaladığı mevcut iş sözleşmesinin 2030 yılına kadar süren uzun vadeli bir anlaşma olması. Saygın Transfermarkt portalı şu anda oyuncunun gerçek piyasa değerini 35 milyon Euro olarak değerlendiriyor. Buna rağmen, Manchester City'nin mali gücünün Londra ekibini bu anlaşmaya ikna etmek için yeterli olduğu belirtiliyor.

İçeriden analiz: Futbol uzmanlarına göre, Malo Gusto'nun Manchester'a transferi kariyerinde büyük bir dönüm noktası olabilir. "City"nin hücum ağırlıklı oyun tarzı, Fransız savunmacının kanattaki hızlı bindirmelerini ve verimliliğini daha üst seviyeye taşıyacaktır.

Ada'daki bu büyük transfer hikayesinin nasıl sonuçlanacağını, dünya futbolundaki en çarpıcı transferleri ve spor dünyasına dair özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Malo GustoChelseaManchester CityL'Équipe
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBeth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBugün, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilirOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilirBugün, 11:17Real Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya ittiReal Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya ittiBugün, 11:01Miroslav Koubek, Güney Kore mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulunduMiroslav Koubek, Güney Kore mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulunduBugün, 10:52Dani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyorDani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyorBugün, 10:50Dünya Kupası ödül parası: Kim ne kadar alacak?Dünya Kupası ödül parası: Kim ne kadar alacak?Bugün, 10:41
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor