Bayern, Olise için 500 milyon euroluk teklifi bile reddetmeye hazır

·18·Spor
Bayern, Olise için 500 milyon euroluk teklifi bile reddetmeye hazır

Paris Saint-Germain'in Michael Olise ile ilgili uzun süredir beklenen planları Bayern tarafından kesin bir dille reddedildi. Münih kulübü yönetimi, Fransa milli takımı kanat oyuncusunu hiçbir meblağ karşılığında satmayacağını ve onun takımın dokunulmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

PSG uzun yıllardır bu yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyordu ancak Bayern müzakerelere kapıları tamamen kapattı. Olise, sergilediği harika performansla Alman devi için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. 52 maçta 22 gol ve 31 asist yaparak kulübün uzun vadeli projelerinin merkezindeki isim haline geldi.

L'Equipe gazetesinin haberine göre, Bayern yetkilileri oyuncunun geleceği hakkındaki söylentilere nokta koydu. Kulüp yönetiminden bir isim: "200 milyon euroya bile gitmeyecek" derken, bir başka yetkili: "Olise'nin bir fiyatı yok. Onu 500 milyon euroya bile satmayız" diye ekledi.

Münih kulübü şu anda Michael Olise ile mevcut sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatmak için çalışıyor. Yeni anlaşmaya göre futbolcunun maaşı önemli ölçüde artırılacak ve Harry Kane gibi yıldızlarla birlikte kulübün en çok kazanan oyuncularından biri haline gelecek.

BayernPSGMichael OliseTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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