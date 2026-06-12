Rodri, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'na nasıl hazırlandığını anlattı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenen tarihi ve görkemli 2026 Dünya Kupası, tüm dünyada gerçek bir futbol heyecanı başlattı. Milyonlarca taraftarın gözü turnuvanın sıcak mücadelelerine çevrilmişken, milli takım kamplarından ilginç detaylar ve iç atmosferle ilgili haberler sızıyor. Özellikle Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın tecrübeli orta sahası Rodri, takım arkadaşı ve Barcelona'nın yetenekli kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın mevcut durumu ve turnuvaya olan özel yaklaşımı hakkında konuştu.

Tecrübeli saha komutanına göre, genç yıldız kupayı kazanmak için her türlü kişisel konfordan vazgeçmeye hazır.

«Akşam yemeğinden vazgeçip antrenmanlara daldı»

Saygın Barca Universal resmi 'X' (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Rodri'nin şu samimi ve dikkat çekici açıklamasını paylaştı:

«Birkaç gün önce Lamine Yamal, beklenmedik bir şekilde bizimle akşam yemeğine gelemeyeceğini söyledi. Bu zamanı Dünya Kupası maçlarına daha mükemmel hazırlanmak için kullanması gerektiğini belirtti. Gerçekten de turnuvaya büyük bir sorumluluk ve profesyonellikle hazırlanıyor. Kişisel gözlemlerime göre, Yamal şu anda bu büyük turnuva için en ideal ve korkutucu formuna ulaşmış durumda.»

Bu yüksek motivasyon, İspanya Milli Takımı'nın turnuvada sadece en yüksek hedefleri amaçladığını ve genç neslin zafer açlığını gösteriyor.

Tarihteki ilk kapsamlı Dünya Kupası

Hatırlatmak gerekir ki, bu yılki dünya şampiyonası ölçeği bakımından futbol tarihinde tamamen yeni bir sayfa açtı. Okyanus ötesindeki üç büyük ülke olan ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında düzenlenen bu küresel spor şöleninde, ilk kez 48 milli takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Yeni formata göre katılımcılar 12 gruba ayrılmış durumda, bu da taraftarlar için maç sayısının ve heyecanın artmasını sağlıyor.

Uzman görüşü: Analistler, Lamine Yamal'ın bu ciddi adımlarının tesadüf olmadığını düşünüyor. 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatında yoğun ve zorlu bir takvim var. Bu nedenle, oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak ideal durumda olması şampiyonluğun kaderini belirleyen en önemli faktör.

Genç İspanyol sihirbazın bu ideal formunu yeşil sahada da gösterip dünyayı şaşırtıp şaşırtamayacağını önümüzdeki maçlarda birlikte göreceğiz.

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