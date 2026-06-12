Akmal Mozgovoy: “Dünya Kupası'nı hepimiz heyecanla bekliyoruz”

Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Akmal Mozgovoy, Dünya Kupası öncesinde takım içindeki atmosfer, hazırlık süreci, futbolcuların psikolojik durumu ve taraftar desteği hakkında düşüncelerini paylaştı.

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisiyle yaptığı görüşmede Mozgovoy, milli takımda moralin yüksek olduğunu vurguladı. Futbolcuların da tıpkı taraftarlar gibi turnuvanın başlamasını büyük bir heyecanla beklediğini belirtti.

“Takımımızdaki hava mükemmel. Herkes bekliyor. Taraftarlar gibi biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Tarihimizde ilk kez Dünya Kupası final aşamasına çıkabildik. Çok harika bir olay oldu. Herkes için önemli” dedi Mozgovoy.

Gerçekten de Özbekistan milli takımı için bu turnuva sıradan bir müsabaka değil. Bu, ülke futbol tarihine ilk kez açılan büyük bir sayfa. Yıllardır beklenen hayal gerçek oldu ve artık “beyaz kurtlar” dünya futbolunun en prestijli sahnesinde kendilerini gösterme şansına sahipler.

Mozgovoy, ABD'deki kampın iyi geçtiğini de kaydetti. Ona göre, güçlü rakiplere karşı oynanan hazırlık maçları takım için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir tecrübe oldu.

“ABD'deki kamp da iyi geçiyor. Büyük takımlara karşı hazırlık maçları organize edildi. Bu karşılaşmalar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir tecrübe olacak. Sahaya çıktığımızda antrenörlerin talimatlarına göre hareket edeceğiz” dedi orta saha oyuncusu.

Dünya Kupası öncesinde böyle bir hazırlık çok önemli. Çünkü mundialde rakipler güçlü, oyun temposu yüksek ve her hata pahalıya mal olur. Kanada ve Hollanda gibi takımlara karşı oynanan kontrol maçları, futbolcuların uluslararası tempoyu hissetmelerine, baskı altında karar vermelerine ve taktik disiplini güçlendirmelerine olanak tanıdı.

Akmal Mozgovoy, duygularını ifade etmenin zor olduğunu da belirtti. Çocukluğundan beri Dünya Kupası'nda oynayan büyük futbolcuları televizyondan izlediğini, şimdi ise onlara karşı sahaya çıkma fırsatı bulduğunu söyledi.

“Duyguları anlatmaya kelimeler yetmez. Gençliğimizden beri büyük futbolcuları televizyondan izlerdik. Allah nasip ederse şimdi onlara karşı oynayacağız” dedi.

Bu sözler, her Özbek futbolcu için mundialin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Çocuklukta hayal edilen sahneye çıkmak, dünyanın en güçlü futbolcularına karşı oynamak ve tüm ülke adına sahaya çıkmak; bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir gururdur.

Mozgovoy, taraftar desteğinin takıma ekstra güç verdiğini de özellikle vurguladı. Milli takımın hem ABD'de hem de Özbekistan'da taraftarların sevgisini ve güvenini hissettiğini söyledi.

“Hem ABD'de hem de Özbekistan'da bizi birçok kişi destekliyor. Bunun ekstra bir yardım olacağını düşünüyorum” dedi futbolcu.

Büyük turnuvalarda taraftar güveni, futbolcular için çok önemli bir faktördür. Özellikle Dünya Kupası'na ilk kez katılan bir takım için her dua, her destek ve her sıcak söz psikolojik güç verir. Milli takım sahada on bir futbolcuyla hareket etse de, arkalarında tüm halkın güveni durmaktadır.

Orta saha oyuncusu kişisel hedefleri hakkında da konuştu. Fırsat buldukça daha fazla oynamak ve kendini göstermek istediğini belirtti. Ancak ilk sırada kişisel başarının değil, takım başarısının olması gerektiğini ifade etti.

“Amacım fırsat buldukça daha fazla oynamak ve kendimi göstermek. Takım başarısı ilk sırada. Takımın olumlu sonuç alması, gruptan çıkması ve maksimum düzeyde çabalaması” dedi Mozgovoy.

Bu yaklaşım, milli takım içindeki sağlıklı ortamın bir göstergesidir. Dünya Kupası'nda bireysel yetenek önemlidir ancak takım bütünlüğü, disiplin ve ortak hedef daha önemlidir. Özbekistan grup aşamasında güçlü rakiplere karşı oynayacak ve her futbolcunun takım menfaati için hareket etmesi belirleyici olacaktır.

Mozgovoy, sohbetin sonunda taraftarlara teşekkür ederek sonuna kadar desteklemelerini istedi. Milli takımın bu güveni hissettiğini vurguladı.

“Herkese çok teşekkürler. Sonuna kadar desteklemenizi istiyoruz. Biz bunu hissediyoruz” dedi.

Özbekistan milli takımı için tarihi mundial başlamak üzere. Futbolcular hazır, taraftarlar bekliyor ve tüm ülke tek bir hayal etrafında birleşmiş durumda. Artık tüm dikkatler sahaya çevrilmiş durumda.

Akmal Mozgovoy'un sözleri, takımda güven, heyecan ve büyük bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. “Beyaz kurtlar” için bu turnuvada her dakika önemli olacak. Taraftarlar ise takımdan tek bir şey bekliyor: sonuna kadar savaşmak, yürekten oynamak ve Özbekistan'ın onurunu layıkıyla korumak.