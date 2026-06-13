Manchester City, savunma oyuncusu Jameah Simpson-Pusey'i Köln'e sattı

Avrupa futbolunda sezonun sona ermesi ve yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Özellikle Almanya Bundesliga temsilcisi Köln, savunma hattını uzun vadeli olarak güçlendirmek amacıyla önemli bir transfere imza attı. Alman ekibi, İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City'ye ait olan yetenekli stoper Jameah Simpson-Pusey'in transfer haklarını tamamen satın aldığını resmen duyurdu.

City akademisinin ürünü olan 20 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncu, yeni takımıyla 2030 yazına kadar uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

Kiralıktan kalıcı transfere giden yol

Yetenekli İngiliz savunmacı, Alman futbol ortamına zaten alışmıştı. Bu yılın ocak ayındaki kış transfer döneminde Manchester City'den Köln'e kiralık olarak katılmıştı. Geçen kısa süre içinde genç stoper, enerjik ve güven veren performansıyla Alman kulübünün yönetimi ve teknik ekibinde olumlu bir izlenim bıraktı. Sonuç olarak kulüp, onu kalıcı olarak kadroda tutma kararı aldı.

Almanya'nın saygın Bild gazetesinin güvenilir bilgilerine göre, bu transfer anlaşması her iki taraf için de finansal açıdan karlı oldu. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Manchester City, altyapısından yetişen oyuncusunun transferinden 5 milyon avronun üzerinde bir miktar geliri kasasına koyacak.

Jameah Simpson-Pusey'in Bundesliga'daki ilk sezon istatistikleri ve transfer detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Oyuncunun yaşı ve mevkisi Çıktığı maç sayısı Gördüğü kartlar (Ceza) Sözleşme süresi Toplam transfer bedeli 20 yaş, stoper 11 maç 2 sarı, 1 kırmızı kart 2030 yazına kadar 5 milyon avrodan fazla

Tutkulu bir ilk sezon

Genç yaşına rağmen Jameah, Almanya'nın üst liginde kararlı karakterini sergilemeyi başardı. Kiralık olduğu süre boyunca Bundesliga'da toplam 11 kritik maçta forma giyerek savunmada aktif rol aldı. Alman futbolunun sert ve fiziksel mücadeleye dayalı oyununda İngiliz savunmacı, hakemler tarafından 2 kez sarı kartla uyarılırken, bir kez de doğrudan kırmızı kart görerek sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, onun ne kadar tutkulu ve ödün vermeyen bir oyuncu olduğunun kanıtı.

Uzman görüşü: Futbol analistlerine göre Köln, gelecek için çok akıllı bir yatırım yaptı. Manchester City okulundan yetişen savunmacılar taktiksel açıdan mükemmel bir şekilde şekilleniyor. Simpson-Pusey'in yeni sezondan itibaren Alman kulübünün savunma kalesinde ana figürlerden biri olması bekleniyor.

Genç yıldızın Almanya'daki kariyerini ve yeni başarılarını büyük bir ilgiyle takip edeceğiz.

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