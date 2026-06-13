Real Madrid Rodri için harekete geçerse Manchester City onu tutamaz

·69·Spor
Real Madrid Rodri için harekete geçerse Manchester City onu tutamaz

Manchester City'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Peter Reid, Real Madrid'in ilgi göstermesi halinde Rodri'nin İngiltere'den ayrılmasının neredeyse kesin olduğunu belirtiyor. Pep Guardiola'nın gidişinin ardından Etihad Stadyumu'nda büyük bir değişim dönemi başlaması bekleniyor. Ballon d'Or sahibi İspanyol orta saha oyuncusu, takımın yenilenme sürecindeki en büyük kayıplardan biri olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

On yıllık başarılı bir kariyerin ardından efsanevi Pep Guardiola, İngiltere Premier Ligi'ndeki baskıdan yorulduğunu belirterek sözleşmesini vaktinden önce sonlandırdı. Takımın artık eski yardımcısı Enzo Maresca tarafından yönetilmesi bekleniyor. Yeni teknik direktör, 15 Haziran'da açılacak transfer döneminde kadroyu kendi isteğine göre şekillendirmeye çalışacak.

Madrid doğumlu olan ve bir dönem Atletico Madrid forması giyen Rodri, yakında 30 yaşına girecek. Eylül 2024'te yaşadığı ağır sakatlığın ardından henüz eski formuna kavuşabilmiş değil. Yine de Real Madrid gibi bir devin çağrısı, her futbolcu, özellikle de bir İspanyol için reddedilemez bir teklif olarak görülüyor.

Peter Reid, GOAL'e verdiği röportajda şunları söylüyor: "Sakatlıktan önce dünyanın en iyisiydi. Mevcut tıp seviyesiyle mutlaka güçlü dönecektir. Eğer Real Madrid kapısını çalarsa, Manchester City'nin onu tutması çok zor olacak. Rodri, vatanına dönme fırsatını kaçırmayacaktır."

Rodri, Manchester City ile dört kez İngiltere Premier Ligi ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Gelen bilgilere göre takımdan sadece o değil, Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias'ın da ayrılması muhtemel. Kulüpte büyük transferler ve değişimlerle dolu bir sezon yaklaşıyor.

Manchester CityReal MadridRodriPep GuardiolaTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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