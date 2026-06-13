Roberto Carlos, Messi'nin 2030 Dünya Kupası'nda oynayacağına inanıyor

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, futbolseverlere unutulmaz heyecanlar yaşatmaya devam ediyor. Dünya kupasının en ateşli döneminde futbol efsanelerinin görüşleri medyanın odak noktasında. Özellikle Real Madrid ve Brezilya milli takımının efsanevi sol beki Roberto Carlos, Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin geleceği hakkında milyonlarca hayranı sevindirecek bir tahminde bulundu.

Sert şutlarıyla tanınan eski Brezilyalı yıldız, Leo'nun sadece mevcut Dünya Kupası'nda değil, bir sonraki yani 2030 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkabileceğini düşünüyor.

«Kendi sağlığına çok iyi bakıyor»

Arjantin'in saygın gazetesi Ole tarafından yayınlanan habere göre, Brezilyalı efsane Lionel Messi'nin büyük yeteneğine saygı duyarak, onun uzun yıllar üst düzey formunu koruyabileceğine özel bir vurgu yaptı:

«Lionel Messi'nin sahadaki sihirli hareketlerini doğrudan izlemek, her futbolsever için gerçek bir üst düzey zevktir. O, futbol tarihindeki en yüksek zirveye ulaşmış bir oyuncu olup, zarif ve eşsiz Güney Amerika futbolunun tüm cazibesini bünyesinde barındırıyor.

Şu anda Leo, sahadaki her güzel anın ve bu büyük turnuva atmosferinin tadını maksimum düzeyde çıkarmalı. Çünkü futbol kamuoyunun çoğu için bu Dünya Kupası onun kariyerindeki sonuncusu gibi görünebilir. Ancak ben farklı düşünüyorum: Messi bir başka Dünya Kupası'nda, yani 2030 turnuvasında da rahatlıkla top koşturabilir. Vücuduna ve sağlığına o kadar profesyonel ve mükemmel bir şekilde dikkat ediyor ki, bu durum onun daha uzun süre en üst seviyede futbol oynamaya devam etmesini sağlayacaktır».

Dünya Kupası sistemi ve Lionel Messi'nin olası tarihi yolculuğu hakkında aşağıdaki özel analiz tablosundan bilgi edinebilirsiniz:

Turnuva adı ve dönemi Ev sahibi ülkeler Futbol dehasının statüsü Roberto Carlos'un görüşü Taraftarlar için önemi 2026 Dünya Kupası (Güncel) ABD, Kanada ve Meksika Dünyanın mevcut şampiyonu Her saniyenin tadını çıkarmalı Son Dünya Kupası olmayabilir 2030 Dünya Kupası (Gelecekte) Fas, Portekiz, İspanya* Futbol tarihinin yaşayan efsanesi Turnuvaya katılabilir Rekorları yenileme imkanı

Altın değerinde azim ve yeni hedefler

Roberto Carlos'un bu sözleri, Messi'nin sadık hayranları için gerçek bir hediye oldu diyebiliriz. Çünkü birçok analist, 30 yaşını çoktan aşmış olan forvetin, Kuzey Amerika'daki mevcut turnuvadan sonra milli takıma veda edeceğini tahmin ediyordu. Ancak çağımızın futbol efsanesi, profesyonelliği ile her türlü yaş sınırını aşabileceğini defalarca kanıtladı.

Uzman analizi: Futbol uzmanlarına göre, 2030 Dünya Kupası'nın ilk sembolik maçlarının Güney Amerika'da (Uruguay, Arjantin ve Paraguay) başlaması planlanıyor. Bu faktör, Lionel Messi için vatanında ve kendi taraftarlarının önünde bir kez daha tarihi bir turnuvaya katılmak adına büyük bir ek motivasyon kaynağı olabilir.

Futbol sihirbazının bu zafer dolu yolculuğunun daha ne kadar süreceğini ve bize daha ne mucizeler sunacağını önümüzdeki yıllarda birlikte öğreneceğiz.

Dünya Kupası'nın her saniyesindeki ateşli mücadeleleri, Messi ve diğer yıldızların sergilediği sihirli oyunları ve efsanelerin özel yorumlarını Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!