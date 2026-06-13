Miroslav Klose, Lionel Messi'nin rekorunu kırmasına karşı değil

·54·Spor
Miroslav Klose, Lionel Messi'nin rekorunu kırmasına karşı değil

Alman futbol efsanesi Miroslav Klose, Dünya Kupası'ndaki gol rekorunun yakın zamanda kırılmasını bekliyor. Eski forvete göre, turnuva formatının genişlemesi ve maç sayısının artması, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi yıldızların onun sonucunu geçmesi için harika fırsatlar yaratıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Şu anda Bayern Münih ve Almanya milli takımının eski oyuncusu Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi konumunda. Ancak 2026 turnuvasından itibaren katılımcı sayısının artması, rekorun kırılmasını kaçınılmaz kılacak. Şu anda FC Nurnberg kulübünü çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Bu turnuvada rekorumun kırılmasını bekliyorum. Takımlar arttıkça maçlar ve gol atma fırsatları da artıyor. Arjantin ve Fransa'nın turnuvada ilerleyeceğine inanıyorum. Rekor zaten bir gün kırılmalıydı, Lionel Messi bunu yaparsa sadece mutlu olurum. Her zaman onun büyük bir hayranı oldum", dedi Klose, Suddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda.

Klose ayrıca Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni ile yakın ilişkileri olduğunu belirtti. İkili zamanında Lazio forması giymişti. Bilgi olarak, şu anda Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda 13 golü bulunuyor. Fransız Kylian Mbappe ise sadece 14 maçta 12 gol atarak rekora en büyük adaylardan biri haline geldi.

Lionel MessiMiroslav KloseDünya KupasıArjantinKylian Mbappe
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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