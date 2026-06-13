Luis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ana favorileri açıkladı

Bugünlerde milyonlarca futbolseverin kalbini ısıtan ve Kuzey Amerika sahalarında başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol şöleninin yaşandığı bu dönemde, kupayı hangi ülkenin kazanacağına dair tartışmalar kızışıyor. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası öncesinde takımına verilen favorilik statüsü ve diğer adaylar hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adama göre, turnuva başlamadan önce kağıt üzerinde favori gösterilmek, takımlara sahada hiçbir pratik avantaj veya garanti sağlamıyor.

«Arjantin veya Brezilya'dan daha mı iyiyiz?»

Luis de la Fuente, basın toplantısında favorilik hakkındaki iddialı söylemlere gerçekçi bir futbol perspektifiyle yaklaştı ve şunları söyledi:

«Hayır, kesinlikle öyle değil. Futbolda favori olmak ne anlama gelir? Bunlar sadece stadyum dışındaki taraftarların ve uzmanların teorik görüşleridir.

Duruma objektif ve samimi bir gözle bakarsak, şu anda Fransa, Brezilya veya Arjantin gibi güçlü takımlardan daha mı çok şampiyonluğu hak ediyoruz veya onlardan daha mı iyiyiz? Bence hayır».

İspanyol teknik adam, takımının Avrupa tahtının sahibi olduğunu gururla hatırlatırken, Dünya Kupası'nın kurallarının tamamen farklı olacağının altını çizdi.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki rakiplerini ve teknik direktörün bahsettiği adayları yakından inceleyebilirsiniz:

İspanya'nın statüsü Son Dünya Şampiyonu De la Fuente'nin bahsettiği ana favoriler Dünya Kupası'na aday takım sayısı İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup rakipleri Son Avrupa Şampiyonu

(Finalde İngiltere mağlup edildi) Arjantin milli takımı Fransa, Brezilya, Arjantin,

İngiltere ve Hollanda En az 8-10 güçlü takım • Yeşil Burun Adaları

• Uruguay

• Suudi Arabistan

En az 8-10 takım şampiyonluk için savaşacak!

İspanyol hocaya göre, bu dünya şampiyonasında eşi benzeri görülmemiş bir rekabet yaşanacak ve en az 8-10 milli takım kupa için kıyasıya mücadele edecek.

Teknik direktörün sürpriz açıklaması: «Bu yılki turnuvada güç ve yetenek açısından birbirini aratmayan çok sayıda takım var. Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, fiziksel olarak güçlü Afrika temsilcileri ve daha birçok takım şampiyonluğu hak ediyor. İspanya da şampiyon olmak istiyor mu? Elbette! Ancak bu, mutlaka kazanacağımız anlamına gelmiyor. Futbol bazen sahada her alanda rakibinizden daha iyi olsanız bile, beklenmedik bir mağlubiyetin acısını yaşayabileceğiniz için güzeldir. Potansiyelimizin farkındayız ve bu Dünya Kupası'nı kazanabilecek güçteyiz».

Hatırlatmak gerekirse, «Boğalar» grup aşamasında Yeşil Burun Adaları, Güney Amerika devi Uruguay ve Asya temsilcisi Suudi Arabistan ile zorlu maçlara çıkacak.

Dünya Kupası'nın en sıcak karşılaşmalarını, teknik direktörlerin özel görüşlerini, maç analizlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir haberleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!