Mohamed Salah'tan sonra Cody Gakpo da Liverpool'dan ayrılmak istiyor

·41·Spor
Mohamed Salah'tan sonra Cody Gakpo da Liverpool'dan ayrılmak istiyor

Mohamed Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin erken feshedilmesinin ardından, forvet Cody Gakpo da Merseyside'dan ayrılma isteğini dile getirdi. Hollandalı futbolcu, Anfield'daki zorlu sezonun ardından kulüp yönetimine yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini bildirdi. Bu karar, eski kulübü PSV için beklenmedik bir mali darbe olabilir. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüpteki ağır atmosferin, 2025 yazında takım arkadaşı Diogo Jota'nın vefatından kaynaklandığı söyleniyor. Bu trajedi tüm takımın psikolojik durumunu olumsuz etkiledi. Sahadaki sonuçlar kötüleşince yönetim Arne Slot'un görevine son verdi. Tottenham ve diğer devlerin ilgilendiği bir dönemde takımın başına Andoni Iraola getirildi.

Şu anda Cody Gakpo için en büyük aday olarak Tottenham görülüyor ancak Newcastle United da durumu yakından takip ediyor. Transfer piyasasındaki zincirleme reaksiyonlar sonucunda Bayern Münih de Hollandalı forvet için yarışa katıldı. Münih ekibi daha önce Anthony Gordon'u hedeflemişti ancak o Barcelona'ya transfer oldu.

Bayern Münih şu anda PSV oyuncusu Ismael Saibari için görüşmeler yürütüyordu. Alman şampiyonu tüm dikkatini Gakpo'ya verirse, PSV için rekor gelir getirmesi beklenen Saibari transferi suya düşebilir. Merseyside ekibinin eski yıldızı Luis Díaz'ı kadrosuna katan Bayern, şimdi de Gakpo ile hücum hattını daha da güçlendirmek istiyor.

LiverpoolCody GakpoTransferlerBayern Münihİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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