Justin Gaethje, Ilia Topuria galibiyetinin ardından neler söyledi?

·167·Spor
Justin Gaethje, Ilia Topuria galibiyetinin ardından neler söyledi?

Karma dövüş sanatları dünyasında büyük yankı uyandıran «UFC Freedom 250» yıl dönümü turnuvası, beklenmedik sonuçlarıyla MMA hayranlarını hala heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu muhteşem gecenin ana maçında, mevcut şampiyon Ilia Topuria'yı teknik nakavtla tahtından indirerek hafif sıkletin yeni UFC kralı olan deneyimli Amerikalı dövüşçü Justin Gaethje, bu tarihi zaferin ardından duygularını ve dövüş sırlarını paylaştı.

Oktagonda gerçek bir savaş: Gaethje'nin galibiyet formülü

Yeni şampiyon röportajında, mağlup ettiği Ilia Topuria'nın yeteneğine büyük övgüde bulundu ve mücadelenin kendisi için çok zor geçtiğini gizlemedi. Justin, ilk saniyelerden itibaren rakibinin yoğun baskısına maruz kaldığını itiraf etti:

  • Zorlu başlangıç: Gaethje, mücadelenin ilk rauntlarından itibaren rakibinin çok tehlikeli ve harika bir formda olduğunu, bu maçın kolay çözülmeyeceğini derinden anlamıştı.

  • Kırılan bariyer: Maçın ortalarına gelindiğinde (üçüncü ve dördüncü rauntlar civarında) Amerikalı sporcu, şampiyonun zayıf noktalarını bulmayı başardı ve mücadelenin akışını kendi lehine çevirdi.

Aşağıdaki resmi spor analizi notu aracılığıyla bu tarihi şampiyonluk maçının detaylarını ve sıkletin yeni statüsünü yakından inceleyebilirsiniz:

Ana turnuva adı

Sıklet ve unvan

Mücadele katılımcıları

Maçın nihai sonucu

Eski şampiyonun durumu

Yeni şampiyonun ana hedefi

UFC Freedom 250


(Yıl dönümü şovu)

Hafif sıklet


(Şampiyonluk kemeri)

Justin Gaethje — Ilia Topuria

Gaethje'nin galibiyeti


(Teknik nakavt)

Çok güçlü ve harika bir dövüşçü

Ne olursa olsun mağlup olmamak

«Bugün kafeste ölmeye bile hazırdım»

Justin Gaethje, galibiyetindeki en temel faktörün, oktagona çıkmadan önce kendine verdiği kesin söz ve zihinsel hazırlık olduğunu vurguladı.

Hafif sıkletin yeni kralı Justin Gaethje, başarısı hakkında şunları söyledi:

«Ilia Topuria gerçekten çok güçlü ve yetenekli bir dövüşçü. Maçın ilk raundunda bile bu gecenin benim için çok ağır ve meşakkatli geçeceğini hissettim. Ancak mücadelenin tam ortasına gelindiğinde, durumu kontrol edebileceğimi ve onu yenmenin yollarını anladım. Ondan sonra üstünlüğü tamamen elime aldım. Bugün oktagona çıkmadan önce iç dünyamda, ne olursa olsun mağlup olmamaya, yenilmeden çıkmaya karar vermiştim ve hedefime ulaştım».

Hatırlatalım, bu parlak zaferin ardından hafif sıklette mutlak yeni bir dönem başladı. Artık Gaethje'nin unvanını kimden ve ne zaman koruyacağı, tüm dünya MMA hayranlarının odak noktasında.

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Justin GaethjeIlia TopuriaUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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