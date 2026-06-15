Manchester United, Ruben Amorim'in Milan anlaşmasıyla milyonlar tasarruf ediyor

·63·Spor
Manchester United, Ruben Amorim'in Milan anlaşmasıyla milyonlar tasarruf ediyor

İngiliz kulübü Manchester United, eski teknik direktörleri Ruben Amorim'in İtalya Serie A'ya dönme ihtimaliyle birlikte büyük bir mali yükten kurtulmaya hazırlanıyor. Ocak ayında görevine son verilen Portekizli çalıştırıcı, şu anda Milan'ın başına geçmek için en güçlü aday konumunda. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

Telegraph gazetesinin haberine göre, Manchester United yönetimi, Amorim ve teknik ekibinin sözleşme feshi nedeniyle ödenmesi gereken tazminat miktarını önemli ölçüde düşürecek. İlk hesaplamalara göre kulübün teknik ekibe toplam 16,7 milyon sterlin ödemesi gerekiyordu. Ancak Amorim'in yeni bir iş bulması, bu mali yükün büyük bir kısmını kulübün üzerinden alacak.

41 yaşındaki Ruben Amorim, Old Trafford'da sadece 14 ay görev yaptı ve arkasında Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro ve Jorge Vital gibi yardımcılarından oluşan geniş bir ekip bıraktı. Manchester United'ın Erik ten Hag ile yollarını ayırmak için 14,5 milyon sterlin harcamasının ardından, Amorim ile ilgili mali yükümlülükler kulüp bütçesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyordu.

İtalya'da yeni proje ve taktiksel değişimler

Milan, geçen sezon Massimiliano Allegri yönetiminde beklenen sonuçları alamayınca, takımı kökten değiştirmek için Amorim'i tercih etti. Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran "Rossoneri", Portekizli teknik adamla görüşmeleri son aşamaya getirdi. Amorim, Oliver Glasner ve Mauricio Pochettino gibi isimleri geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti.

İtalyan kulübü, Amorim'e bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Bu, teknik adam için İngiltere Premier Ligi'nde başarısız olan 3-4-2-1 sistemini gözden geçirmek ve itibarını yeniden kazanmak adına harika bir fırsat. Goal.com'a göre, Amorim'in Manchester United yönetimi, özellikle futbol direktörü Jason Wilcox ile yaşadığı gergin ilişkiler ayrılığını hızlandırmıştı.

İlginç bir şekilde, Amorim göreve başlarsa çok geçmeden eski takımına karşı sahaya çıkacak. Manchester United ile Milan arasındaki sezon öncesi son hazırlık maçının 15 Ağustos'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacağı doğrulandı. Bu karşılaşma, yeni Premier Lig sezonunun başlamasından bir hafta önce gerçekleşecek.

Taraftarlar ve uzmanlar, Amorim'in İtalyan futboluna ne kadar uyum sağlayacağını büyük bir merakla bekliyor. İngiltere'deki kısa ve tartışmalı kariyerinin ardından, Serie A'daki taktiksel mücadeleler onun teknik direktörlük potansiyelini sınayacak yeni ve ciddi bir arena olacak.

Manchester UnitedMilanRuben AmorimTransferlerSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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